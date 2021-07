Gabriel Boric respondió a mensaje de apoyo enviado por José Mujica

El candidato presidencial del pacto Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, agradeció el saludo del ex presidente de Uruguay, José ‘Pepe’ Mujica, quien lo felicitó por su triunfo ante Daniel Jadue en las elecciones primarias.

Por medio de un video, el ex mandatario señaló: “Es hermoso que la gente se complique la vida intentando mejorar la suerte de su sociedad. No te vayas a olvidar que esto es de muchos, que hay que juntar y juntar, y los problemas históricos de la izquierda es la dificultad pa’ juntarse”.

El mensaje no dejó indiferente a Boric, quien respondió por medio de su cuenta de Twitter: “Un viejo luchador me mandó un saludo y un par de consejos para lo que viene. Tenemos tanto que aprender de quienes nos anteceden. Sumar y seguir sumando para cambiar el mundo. Gracias Pepe querido por tu sabiduría y convicciones, que has honrado alto con tu ejemplo”.

José Mujica es militante del Frente Amplio de Uruguay, movimiento que inspiró la fundación del partido chileno al que pertenece Boric.