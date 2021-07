J.A. Kast por Chile Vamos: “Si nosotros hubiésemos ido a la primaria, lo más probable es que habríamos sacado una votación muy alta o la podría haber ganado”

El candidato del Partido Republicano a la presidencia, José Antonio Kast, se refirió este domingo a la coyuntura política afirmando que de haber ido a las primarias de Chile Vamos, podría haber ganado.

“Si nosotros hubiésemos ido a la primaria, lo más probable es que habríamos sacado una votación muy alta o la podría haber ganado“, dijo en entrevista con La Tercera.

Sin embargo, no compitió en la primaria donde venció Sebastián Sichel porque “Chile Vamos se desdibujó, sigue encabezada por Sebastián Piñera y nosotros no compartimos su estilo de gobierno”.

“No ha cumplido lo que prometió“, dijo respecto a Piñera.

Es por esto que irá a la primera vuelta presidencial y “hoy día estamos más cerca de pasar a la segunda vuelta por los hechos que se van dando”.

“Además, tenemos una estructura territorial a lo largo de Chile que antes no teníamos; tenemos un centro de estudio que está elaborando el plan de gobierno que vamos a presentar en 20 días más y tenemos un movimiento social y político también desplegado a lo largo del país”, aseguró.

“Las encuestas que en 2017 me daban cero, hoy día me dan entre siete y ocho puntos, por lo tanto, si me dan ese nivel, quiere decir que debo estar cercano al 15%“, puntualizó el republicano.

Además, criticó a los partidos de la coalición de gobierno: “Tanto la UDI como RN se han dedicado a resguardar sus espacios de poder y eso genera un distanciamiento de la ciudadanía con los representantes de esos partidos, que en este caso son Lavín y Desbordes. Entonces, la gente no tenía otra opción”.

“Por eso yo digo que, si hubiese existido una opción de derecha de verdad en esa primaria, lo más probable es que yo la habría ganado. La UDI tomó una decisión equivocada cuando bajó a Evelyn Matthei y subió a Lavín por cuotas de poder. Por eso, había una alta probabilidad de que alguien distinto a los líderes tradicionales surgiera como triunfador“, aseguró.