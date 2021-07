Sebastián Sichel sobre candidatura de Provoste: “Encarna una sociedad en conflicto”

El candidato presidencial por Chile Vamos, Sebastián Sichel, se refirió a la reciente precandidatura de la actual presidenta del Senador, Yasna Provoste (DC).

“En algún momento la DC representó la justicia social en libertad. Pero algunos DC abandonaron ese mundo y defienden ideas que no representan a los chilenos: un viejo estatismo y una sociedad en conflicto (…) Eso encarna Yasna y compite con la izquierda”, indicó Sichel en conversación con El Mercurio.

A lo anterior agregó: “Hace tiempo que esa clase media vota libre por lo que cree mejor para su vida. Algunos de ellos ya votaron por nosotros. Nuestro desafío es encarnar ese Chile y esos anhelos, y que muchos más voten por nosotros”.

Por otra parte, Sichel se refirió a los votantes que podría conquistar Provoste: “Hay una obsesión de ciertos analistas por creer que los votos son de los partidos y no de las personas. Es raro que no lo entendamos: todos al votar buscamos lo mejor para nuestras vidas, no un partido determinado”.

Sobre Gabriel Boric

Sichel también tuvo palabras para su contrincante del Frente Amplio, Gabriel Boric, quien superó los 400 mil votos en las primarias. Según indicó esta instancia “es muy distintas a la elección presidencial, son definiciones intracoalición”.

“Tuvimos un éxito colectivo, la tremenda y esperanzadora votación demuestra que la alianza del centro con la centroderecha es competitiva y puede gobernar, porque interpreta a los chilenos”, reflexionó el candidato.