Yasna Provoste: “La derecha me tiene miedo hace mucho tiempo”

Yasna Provoste se refirió al proceso de destitución que enfrentó como ministra de Educación en el año 2008, el que acusó como una operación promovida por la derecha. Además, la precandidata anunció que el martes definiría si deja su cargo como presidenta del Senado de cara a las elecciones presidenciales.

Recordemos que Yasna fue destituida luego que la Contraloría General de la República informara que no se respaldaron cerca de 600 millones de dólares transferidos por el Mineduc a sostenedores educacionales pertenecientes a la Región Metropolitana.

“Yo llegué a ser ministra de Educación a mediados de junio de 2006, este era una proceso anterior y además radicado en una secretaría regional ministerial, no era en el ministerio“, señaló Provoste en conversación con CNN Chile.

“Sabíamos que esto era una operación de la derecha más dura por lo que uno representa, porque la derecha no es que ahora me tenga miedo, la derecha me tiene miedo hace mucho tiempo”, agregó.

Por otra parte, la precandidata señaló que, tras presiones de Chile Vamos, definiría si deja su cargo como presidenta del Senado en la reunión que realizan los días martes los miembros de la oposición.

Provoste participará de una consulta ciudadana con Paula Narváez (PS) y Carlos Maldonado (PR) para definir quien será la carta presidencial definitiva de Unidad Constituyente.