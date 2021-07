Convencional Logan y acusación de estafa: “Es falso y una operación política”

El convencional Rodrigo Logan se refirió este martes a la acusación en su contra sobre una falsificación de un contrato para cobrar una millonaria indemnización, aseguró que la misma es falsa y respondería a una “operación política” en su contra.

De acuerdo a una información publicada por el portal Interferencia, el abogado fue investigado y acusado por la Fiscalía de falsificación de un contrato de trabajo para obtener una indemnización de $30 millones. Además, precisaron que Logan fue formalizado por el delito y tendría una nueva audiencia.

Al respecto, Logan aseguró que las acusaciones de “falsificación y estafa” son un engaño y sólo buscaban “mancillar su honra y la de su familia”.

“Lo que se dijo es falso, lo que se dijo es parte de una operación política. Me lo advirtieron”, aseveró.

Según Logan, la información vendría de parte de un convencional perteneciente a la Lista del Apruebo y podría ser un torpedeo político a su intención de presentarse como candidato a vicepresidente en la Convención Constitucional. “Acá me lo avisaron, me lo advirtieron, me lo dijeron clarito: Señor, si usted continúa con su idea de querer presentar un vicepresidencia a la CC, lo vamos a cagar”, apuntó.

“A ese convencionalista, que no viene a las sesiones, que sesiona desde zoom y que desde atrás de su computador está tirando esto, le digo: Si usted quiere ser vicepresidente, séalo ya, yo le rindo cuenta a Dios, no a usted”, sentenció.