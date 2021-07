Gobierno rechaza tramitación del cuarto retiro del 10% ante opción de extender el IFE universal: “No ayuda a los chilenos”

Este martes, el Gobierno, a través de sus ministros, rechazó la posibilidad de que se tramite en el Congreso un cuarto retiro de los fondos de pensiones. La iniciativa fue anunciada esta jornada y plantea esta situación y la de una extracción total de los dineros.

Bajo ese panorama, el secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa, aseguró que estos proyectos no se justifican ya que el Ejecutivo anunció la posibilidad de extender el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) Universal.

“Lo hemos dicho insistentemente, no ayudan a los chilenos, no ayudan a las pensiones, es el momento de mejorar las pensiones, existen transferencias directas a las familias que permiten darles tranquilidad y hemos dicho que no los vamos a abandonar en ningún momento”, dijo el secretario de Estado.

“Nuestro compromiso es de ayudar a las familias en estos momentos difíciles. No creemos que los retiros de fondos vayan en la línea adecuada, desde luego las ayudas a las familias se extenderán siempre tomando en cuenta cómo evoluciona la pandemia. Tenemos un gran desafío en cuanto a empleo, pero, lo hemos dicho, nunca abandonaremos a las familias”, cerró Ossa en relación al IFE Universal.

Por parte del ministro del Trabajo, Patricio Melero, afirmó que “es una acción que no se justifica en los tiempos actuales que estamos viviendo, seguir sacando recursos, un cuarto retiro, cuando en paralelo estamos viendo una ayuda del Estado inédita en la historia del país, creemos que sigue siendo una mala política pública”.