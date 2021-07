Descentralización en Chile: El tema que las regiones piden levantar con urgencia en la Nueva Constitución

Chile es uno de los países más centralizados de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), siendo esta una de las causas fundamentales a la hora de evaluar la desigualdad y la diferencia de niveles de vida en regiones. Sin embargo, gracias a la construcción de la nueva Carta Magna, esta falta de políticas que se adapten a las necesidades locales puede ser revertida.

Bajo esta primicia, la plataforma Imagina Chile está abierta a toda la ciudadanía recopilando cabildos, ideas, opiniones y preocupaciones de las ciudadanas y ciudadanos, material que será entregado a las y los constituyentes, para que la nueva Constitución sea el verdadero reflejo de lo que nuestro país necesita ser y en qué tipo de sociedad nos queremos convertir.

De un total de 12 amplios temas en los que se puede opinar, ImaginaChile.org cuenta con un 15% que hacen referencia a la descentralización. Según los datos hasta ahora recopilados, la centralización está provocando una aridez económica y cultural a lo largo y ancho del país. Esto se debe a que históricamente la administración y gestión de políticas regionales no han podido avanzar debido a que no existían actores locales con reales atribuciones que pudiesen impulsarlas. Aún cuando con el cambio en los gobiernos regionales se dio un gran paso, según chilenos que viven en diferentes regiones del país, esto resulta insuficiente si la Constitución no los avala y les entrega los espacios necesarios para materializar las ideas, más allá de sólo administrarlas.

De esta forma, ImaginaChile.org está permitiendo que en toda nuestra geografía, ciudadanos dejen sus inquietudes para corregir el camino actual de las regiones, siendo un tema tan relevante que incluso la Convención Constituyente ahora cuenta con una Comisión específica sobre la descentralización. En este marco, dentro de las opiniones más frecuentes está la necesidad de planes de desarrollo e inversiones en todo el territorio, sumado a un mayor respaldo a las zonas extremas.

Para Rodrigo Gil, abogado y creador de la plataforma ImaginaChile.org, “resulta de vital importancia para la nueva Constitución que esta refleje los intereses de las regiones y se pueda por fin avanzar en una descentralización que apunte directamente a una mejor calidad de vida de los ciudadanos que ahí viven”. Para que prevalezca la participación ciudadana, Rodrigo reafirma la invitación: “queremos que todas y todos participen, desde Arica a Puerto Williams, para que la descentralización se convierta en una verdadera oportunidad en este proceso constituyente”.