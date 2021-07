Insulza dejó su micrófono abierto y se le escuchó todo en comisión del Senado: "Este hue... de Bianchi se mandó un discursazo"

Este miércoles se produjo un incómodo momento durante una sesión del Senado, en esta se rechazó el proyecto que buscan reformar la constitución para que los candidatos independientes puedan postular al Congreso a través de listas, al igual que los representantes de partidos.

Entre los senadores que rechazaron la iniciativa, se encontraba José Miguel Insulza, quién protagonizó el desafortunado evento.

Durante la votación del proyecto, que se hizo de manera telemática, se produjo la intervención de Carlos Bianchi, presidente de la mesa, y uno de los principales impulsores de la iniciativa.

Fue entonces cuando a Insulza, que estaba hablando por teléfono, se le quedó accidentalmente prendido su micrófono.

“Este huevón de Bianchi se mandó un discursazo, buscando el clamor del proyecto de ley de participa”, se alcanza a escuchar mientras sostenía un celular en su oído.

Tras esto, Bianchi inmediatamente le remarca a Insulza que se escucharon sus dichos. Aunque el hecho en sí, no pasó a mayores, ni se emitieron mayores comentarios al respecto.

En lo que respecta a la votación del proyecto, el senador Bianchi había votado a favor de este debido a que “la realidad indica que los partidos políticos no tienen la representación que dicen tener, y la prueba de esto es la última votación que ha habido en la elección de constituyentes”.

Por el otro lado, Insulza argumentó que “los independientes pueden postular, todos pueden postular. Pero permitirle agruparse a aquellos que no han sido capaces de agruparse como partido, con lo cual se saltan las normas legales, se saltan las obligaciones de probidad, de dar cuenta de sus presupuestos y todo lo demás, a mí no me parece”.