“Me parece injusto”: Catalina Parot enfrenta acusaciones por “falta de condiciones” para integrantes de la Convención

La Secretaria Ejecutiva de la Convención Constitucional, Catalina Parot, abordó las acusaciones que se han generado por parte de los integrantes del órgano, sobre “faltas de condiciones” para trabajar en el exCongreso Nacional.

Cabe recordar que el pasado martes, la presidenta de la entidad, Elisa Loncón, informó que “los espacios que tenemos no están todos condicionados y hay que arreglársela en el espacio que tenemos. A mí me gustaría que las condiciones estuvieran dadas”.

“Condiciones tan elementales como ir a almorzar, acá no hay espacio para ir a almorzar. Los convencionales han tenido que almorzar en las escaleras”, agregó.

Tras esto, Catalina Parot señaló que desde el Ejecutivo han hecho un esfuerzo “para poder lograr que todas las instalaciones y todos los equipos (…) estuvieran disponibles para la instalación de la Convención“.

En este sentido, la representante del Gobierno entregó a la Comisión de Presupuesto “un detalle de todos los gastos, hemos mostrado cómo se han ejecutado los presupuestos, cuáles son los avances de esa ejecución de presupuesto y cuáles son las partidas que tienen holguras para que puedan disponerse de algunas materias como bienes y servicios especialmente”.

Sobre esto, puntualizó que “habilitar este palacio para que albergara la convención constitucional ha significado un esfuerzo grande (…) me parece que desde esa perspectiva, el mirar como que no hay condiciones para el trabajo me parece injusto“.

“En este Congreso Nacional se han habilitado las salas suficientes para el funcionamiento y porque el Palacio Pereira no le ha costado nada al gobierno, ningún peso, eso fue un convenio con el ministerio de Cultura que ha permitido el uso de las salas y todos los espacios para los convencionales”, complementó.