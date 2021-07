Senador Girardi: “Chile necesita un Gobierno femenino, horizontal y colaborativo”

Este miércoles, el senador Guido Girardi (PPD) afirmó que “la generación que derrotó a Pinochet” pone a disposición del país dos candidatas potentes “para un mundo que requiere una mirada femenina, horizontal inclusiva y colaborativa, más que un poder masculino, competitivo, vertical y excluyente”.

El parlamentario reconoció en declaraciones a Meganoticias que las primarias eran “tardías”, pero recalcó que “este mundo puede ofrecer transformaciones profundas con gobernabilidad y diálogo. La exclusión no sirve, no se puede construir un proyecto país sólo desde un sector”.

Girardi reiteró que muchas las ideas que acompañan la candidatura de Apruebo Dignidad, “son del pasado”, dijo que no los había escuchado hablar de futuro, puso a disposición de las candidaturas el trabajo que desarrollan en minería verde, inteligencia artificial, energía renovables, etc., pero aseguró, que ante la disyuntiva Boric-Sichel, “no dudaba un segundo” en votar por el primero.

El senador posteriormente aseguró “tener respeto y aprecio por Gabriel Boric, critico ideas y no personas y las ideas del ecosistema que lo rodea fueron útiles a inicios del siglo XX y ya cumplieron un ciclo”.

Añadió que “hoy se requiere más sociedad que Estado, bienes públicos garantizados, defensa del Medio Ambiente, de la Ecología, de los derechos, pero con la sociedad civil y sus instituciones científicas y académicas”.

Reconoció que la primaria de Unidad Constituyente era tardía, “hubiera preferido una legal con Maldonado, Paula Narváez, Provoste, Marco Enríquez u otros, pero perdimos esa oportunidad de conversar con el país”.

Afirmó que “incluso en la Convención Constitucional no es bueno que se excluya a la derecha porque es bueno que esa minoría también esté representada. Los países no se hacen desde una verdad absoluta, sino que desde la diversidad que es la gran riqueza que tiene Chile y debemos transformarlo en un activo y no en un pasivo. No comparto con ese mundo que acompaña a Gabriel la mirada excluyente y falta de voluntad para el diálogo con los distintos”.

Agencia Uno