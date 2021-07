Diputada Camila Flores: “El personal de FF.AA. también tiene derecho a una salud digna”

La diputada Camila Flores (RN) pidió al Gobierno avanzar en una reforma a la Ley 19.966 que permita a funcionarios de las Fuerzas Armadas tener acceso a las prestaciones del Plan de Acceso Universal a Garantías Explícitas (AUGE), también conocido como el Régimen General de Garantías Explícitas en Salud (GES), que actualmente cubre 85 enfermedades a través del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y las Instituciones de Salud Previsional (Isapre).

“Mucho se ha hablado del sistema de salud del personal de Fuerzas Armadas, que tienen un sistema privilegiado, pero lo cierto es que es momento de desmitificar un prejuicio que es colectivo. Los usuarios de Dipreca y Capredena también se ven afectados por las listas de espera y a la falta de horas para atenderse con un especialista de enfermedades crónicas o de la gravedad de un cáncer que requiere múltiples exámenes y tratamientos complejos que no siempre están disponibles en su propia red de prestadores”, expuso la parlamentaria.

Flores afirmó que “he sido testigo de casos terribles que han afectado a enfermos de la tercera edad sin poder controlar a tiempo enfermedades degenerativas como el Parkinson. Con suerte existe un geriatra en el Hospital de Carabineros o en el Hospital Militar que ve este tipo de patologías”.

En esa línea, la diputada enfatizó que “al ser un sistema cerrado se limita la oferta de hospitales y centros de salud. ¿Qué pasa si el hijo de un carabinero o militar necesita una atención de urgencia, y vive en una ciudad alejada de su red de salud? Debe exponerse a no ser atendido, porque su previsión de salud le pone barreras a la hora de ingresar a un Cesfam o a un hospital público y de poder hacerlo es muy oneroso”.

La legisladora planteó el problema económico que significa atenderse en un centro asistencial que no es parte de Capredena o Dipreca, ya que como no hay cobertura el monto a pagar es de forma particular, resintiendo el bolsillo de cualquier familia de clase media.

“Hay una clara discriminación para los enfermos del sistema de las Fuerzas Armadas que al estar fuera del AUGE/GES no pueden obtener los medicamentos y exámenes sin costos o pagando una suma menor, debiendo costear el monto real. Se trata de funcionarios públicos que han dado su vida a la Patria y merecen un mejor trato. El personal de FF.AA .también tiene derecho a una salud digna, sobre todo, en tiempos de pandemia”, advirtió.

Por eso, Flores espera que el Gobierno a través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia tome cartas en el asunto, y evalúe la posibilidad de que sean beneficiarios pensando en el principio del bien común.

Agencia Uno