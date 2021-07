Senador Guido Girardi pide aplicar tercera dosis de vacuna contra el Covid-19 “a partir de septiembre”

El senador Guido Girardi, miembro de la Comisión de Salud del Senado, pidió a las autoridades de Salud no abandonar las medidas sanitarias fundamentales, incentivar la vacunación –“especialmente en niños y adolescentes”- y aplicar una tercera inoculación “a partir de septiembre”.

El parlamentario PPD dijo que “llevamos un año y medio en pandemia y lo importante es que, sin abandonar las medidas de salud pública -uso de mascarilla y distanciamiento social, aislamiento de los activos, búsqueda y rastreos de los contactos- tengamos el 100% de nuestra población vacunada con dos dosis”.

Girardi dijo que se debe poner el foco en “los menores de edad y adolescentes que son los que hoy están trasmitiendo con más fuerza la pandemia” y para ello hay “que generar beneficios para quienes los hagan y desincentivos para los que se nieguen a hacerlo -por prejuicios o causa de las fake news- como permitir los desplazamientos entre regiones, al postular a beneficios sociales, en el uso del transporte público, etc.”

Aclaró que “no se trata de prohibir, sino que generar incentivos y desincentivos para quienes tienen una mirada individualista no se quieren vacunar, y tengan menos beneficios que los solidarios que si se vacunaron o si no, no alcanzaremos la inmunidad de rebaño”.

“Se debe planificar la aplicación de una tercera dosis a partir de septiembre para tener la certeza que habrá inmunidad adecuada para cortar la cadena de trasmisión y evite que más gente siga contagiándose y falleciendo a causa del Covid-19”, finalizó.