Convencional Loreto Vidal: “Ninguno de los que estamos acá nos podemos dar ningún lujo respecto de nuestros dichos”

La convencional Loreto Vidal decidió renunciar a La Lista del Pueblo luego de sentir diferencias con el bloque. En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura precisó que “yo no tengo discrepancias con los convencionales, yo tengo diferencias de forma, mas no de fondo con este movimiento social y colectivo que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Mi tema es la forma más que el fondo”.

Añadió que “yo tengo una forma, tal vez, un poco más mesurada”.

De acuerdo a la integrante de la Convención Constitucional, esto no es solo un problema de la Lista del Pueblo, sino que se ha visto en todos los bloques al interior de la instancia.

“Uno tiene siempre la posibilidad de decirlo todo, pero hay que decirlo de la manera correcta, principalmente procurando no generar un daño en el otro. Y quiero ser súper honesta en esto (…), esto no es una cuestión que esté sectorizada solamente, porque no podemos demonizar un sector. Si tú ves otros convencionales de distintas colectividades, han hecho también lo propio y han sido bastante poco asertivos en la manera que tratan en sus comentarios, en sus mensajes por redes sociales”, dijo.

En esa misma linea, apuntó que “todos han hecho declaraciones, incluso del mismo pleno, que no son asertivas. Cuando tú no utilizas bien el lenguaje, el lenguaje puede distorsionar lo que uno en el fondo quiere transmitir”.

Eso sí, la constituyente subrayó que “lo que sí hay que tener claro es que cada uno responde a su contexto biográfico, entonces es muy difícil hacer una crítica, por eso quiero dejar claro eso. Aquí no estamos haciendo una crítica, estamos diciendo desde qué posición puedo aportar mejor”.

Con respecto a que viene para el futuro de la Convención, señaló que “cuando tú miras el todo, tenemos que empezar a relacionarnos, es dejar de lado nuestra postura ideológica para poder empezar a escuchar por qué el otro que viene de otro sector tiene otra mirada y piensa de esa forma. Porque al final, tenemos que poner todo esto en una licuadora y sacar lo mejor de nosotros”.

Consultada por una supuesta “campaña de desprestigio”, como dijo el vicepresidente de la Convención, Jaime Bassa, y que buscaría relevar los puntos negativos contestó: “En este minuto ni Loreto Vidal, ni su presidente ni ninguno de los que estamos acá somos personas que nos podemos dar ningún lujo respecto de nuestros dichos, tenemos que ser súper prudentes, porque yo creo que esa campaña de desprestigio es en el fondo también está transmitiendo un mensaje. Todo lo que sale hacia afuera es de lo que viene desde dentro de la Convención”.

Revisa la entrevista completa a continuación: