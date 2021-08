Yasna Provoste tras ser increpada en Puente Alto: “No le tendremos miedo a la intolerancia, porque queremos reconstruir en paz nuestro país”

La senadora y precandidata presidencial de la DC, Yasna Provoste, respondió a través de Facebook a la situación vivida en Puente Alto este sábado, cuando fue increpada al llegar a una feria de la comuna.

A través de un video, la presidenta del Senado agradeció las “muestras de apoyo y preocupación” tras el incidente en donde se le cuestionó por su destitución como ministra de Educación el año 2008 en el marco del llamado Caso Subvenciones.

“La verdad es que fue una situación desagradable, de mucho grito, de mentiras, de agresividad, pero no pasó a mayores, no hubo otro tipo de incidentes, solo la violencia verbal se hizo presente. No hubo violencia física hacia mí, ni tampoco a los dirigentes de la feria que fueron quienes me invitaron”, explicó Provoste.

“En Chile tenemos que reconstruir la comunidad, tenemos que reconstruir el diálogo, el valor al respeto, al cariño por el otro, inclusive al cariño a aquellos que piensan distinto. Yo me la voy a seguir jugando por eso, siempre he estado en terreno, no solo en Atacama sino que en el resto del país y una situación como la que viví en el día de hoy (sábado) me es absolutamente ajena”, reflexionó.

La parlamentaria dijo que ha estado en varias partes de Chile y entiende que “la gente se indigna por lo que le ocurre en general y por quienes hoy día tienen una responsabilidad”.

“Nada justifica la violencia. Yo me la voy a seguir jugando por el diálogo, por la construcción de un Chile distinto… Son muchos más los que queremos un Chile en paz“, dijo la representante de la DC.

Por último, aseveró que “nada va a amilanar mis esfuerzos de seguir estando en contacto con la ciudadanía”.

“Me la he jugado en momentos muy difíciles. Somos parte de una generación que nunca le tuvo miedo ni a los perores momentos de la dictadura. No le tendremos miedo tampoco a la intolerancia, porque queremos reconstruir en paz nuestro país”, cerró.