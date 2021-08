Javier Macaya: “Es absolutamente indispensable que la presidenta de la CC deje de avalar la violencia como forma de hacer política y la condene”

El presidente de la UDI, Javier Macaya, conversó en esta jornada con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, donde se refirió a los hechos de violencia que vivieron los candidatos presidenciales Gabriel Boric y Yasna Provoste, como también lo ocurrido este viernes en el Barrio Lastarria.

Macaya condenó la ‘funa’ al candidato presidencial del Frente Amplio, Gabriel Boric, pero manifestó que “no es entendible que él empatice con las personas que lo agredieron”. En esa línea, también está en contra con lo ocurrido con Yasna Provoste este sábado, al ser increpada en una feria de Puente Alto.

El gremialista indicó que es “absolutamente condenable” estos actos y que las señales que se están entregando son equivocas. “La ambigüedad que han tenido muchas personas a la hora de condenar estos hechos y no solamente de condenarlo, sino también para generar las acciones políticas concretas”, señaló Macaya, provoca que se entregue señales erradas.

Además, agregó que “cuando tienes proyectos de ley que hablan del indulto a los supuestos ‘presos de la revuelta’ o que la primera definición que toma la Convención Constitucional es pedir el indulto a estas personas, estamos entregando señales demasiado contradictorias“. En ese sentido, el diputado UDI indicó que lo ocurrido en el Barrio Lastarria se debe condenar con mucha fuerza.

Respecto a la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, quien señaló que no tiene el estándar ético de Nelson Mandela para solicitar que bajen las armas en la Macrozona sur del país, el líder de la UDI manifestó que “es absolutamente indispensable que la presidenta del órgano deje de avalar la violencia como forma de hacer política y que la condene“, agregando que “se escude que no tiene un estándar ético como Nelson Mandela para no condenarlo”.

Por otro lado, afirmó que el Gobierno tiene la facultad para extender el IFE Universal hasta diciembre, “sin la necesidad de pasar por el parlamento”. Esto por que “la ley que aprobamos hace unos meses atrás que concede el IFE tiene una posibilidad unilateral de extenderse hasta diciembre“.

El conglomerado oficialista solicitó la extensión de este beneficio, con la finalidad de “compatibilizar con un tema delicado como es el mercado laboral. Cuando recorres el sector comercial y agrícola, hay mucha dificultad para las personas que están disponibles para trabajar, no solamente por el IFE sino también por el retiro, o sea, hoy en día hay mucha liquidez”, explicó el líder gremialista, Javier Macaya.