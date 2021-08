Ministro Bellolio sobre Elisa Loncon: “No se requiere el estándar de Mandela, se requiere el estándar democrático básico”

El vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, se refirió este lunes a las palabras de la presidenta de la Convención Constitucional (CC), Elisa Loncon, sobre la violencia en la macrozona sur.

En entrevista con El Mercurio, la convencional dijo que “yo no tengo el estándar de Mandela en este momento para pedir que bajen las armas. Creo que el Ministerio Público tiene que investigar y el Gobierno tiene que dar señales de participación”.

Sobre lo expuesto, el ministro dijo que “la violencia nunca es parte de la democracia y no se requiere un estándar muy alto… alguien dijo por ahí que ella no tenía el estándar de Mandela. No, si no se requiere el estándar de Mandela, se requiere el estándar democrático básico para decir la violencia no cabe en una democracia. Siempre se tiene que deponer las armas, nunca se puede ocupar la violencia, la funa, la amenaza a la vida a otras personas para hacer valer las ideas políticas”.

Indulto a “presos políticos”

Sumado a ello, el ministro de la Segpres, Juan Jose Ossa, reiteró que “en Chile no existen los presos políticos, los presos políticos existen en países que no tiene democracia, que no tienen separación de los poderes del Estado”.

Consultado por el proyecto de indulto a los presos durante el estallido social, indicó que es Poder Judicial quien ha determinado la prisión preventiva y condena de personas “y no por sus ideas políticas, sino que por cometer delitos muy graves: intento de homicidio, saqueos, la alteración del orden público de la forma en que lamentablemente lo hemos visto”

En ese sentido, dijo que “los primeros responsables son quienes cometen violencia y los segundos quienes no la condenan o se hacen los locos”.

“Esperamos un rechazo categórico y rotundo a dicho proyecto el día de mañana”, sentenció.