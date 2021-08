“Pero no levante la voz, señora Marinovic”: El momento de la Convención en que Tere Marinovic quiso interpelar a Loncon

Cuando Teresa Marinovic tomó la palabra en la sesión de este martes de la Convención Constitucional, una discusión se dio entre ella y el vicepresidente de la instancia, Jaime Bassa.

Todo comenzó porque la constituyente interpeló directamente a la presidenta Elisa Loncón, mientras que el tiempo asignado durante ese momento era para revisar otra materia.

“Usted señora Loncon preside el órgano de redactar el principal instrumento de un Estado de Derecho que es la Constitución, y a pesar de eso ha sido incapaz de llamar a deponer las armas en La Araucanía lo que precisamente constituye una condición esencial para que se respete el Estado de Derecho, o si piensa que debemos defendernos a balazos“, partió diciendo. En ese instante se escucharon algunas pifias.

“Señora Marinovic, por favor, estamos hablando de la propuesta de votación del reglamento de ética como propuesta…”, alcanzó a decir Bassa, cuando Marinovic gritó: “¡Estamos hablando de ética!”.

“Pero no levante la voz, señora Marinovic. Estamos usando micrófono, no es necesario levantar la voz”, le solicitó.

“Estamos hablando de ética, y perdone que levante la voz pero no se si usted sabe que las grabaciones no registran lo que parece fuera de los micrófonos y aquí estoy con muchas personas gritando mientas trato de hablar de un asunto que tiene que ver con la comisión de ética, vicepresidente”, le aclaró.

Lo que le explicó Bassa es que estaban debatiendo la votación sobre la propuesta de la comisión de Ética y someter a votación el reglamento de la Cámara de Diputados. “¿Va haber un momento para hacer uso de la palabra?”, le preguntó Marinovic, a lo que se le explicó que sí habrá instancias.

“Yo pedí la palabra de manera ordenada, ok, usted me dice que no vamos hablar del fondo, sino que vamos hablar del reglamento, qué se yo. ¿Usted tiene algo que decir respecto del hecho que yo pida la palabra y empiece este nivel de griterío en la sala? ¿Tiene algún reproche que expresar sobre la materia o le parece correcto?“, le señaló al vicepresidente.

Nuevamente, Bassa le explicó que no era el momento de interpelarse recíprocamente y le precisó: “Ese orden se ve alterado en primer lugar por la forma en que usted hace uso de la palabra y, en segundo lugar, por el bullicio que ese uso de la palabra genera”.

“Estoy interviniendo precisamente para que este desorden termine”, añadió.

Revisa el momento: