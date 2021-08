Defensa de ME-O acusa “doble estándar” de la Fiscalía por caso SQM

Luego que se conociera la decisión del Ministerio Público de no continuar investigando penalmente a 34 personas en el marco del denominado caso SQM, por no existir querella del Servicio de Impuestos Internos, la defensa de Marco Enríquez-Ominami –encabezada por los abogados Ciro Colombara y Carlos Mora- acusó a la Ffiscalía de actuar con “doble estándar”, argumentando que, en el caso del ex-candidato presidencial, ese criterio no fue utilizado.

Colombara afirmó que “ha habido claramente una conducta discriminatoria de un doble estándar de parte del Ministerio Público respecto de Marco Enríquez-Ominami. Ha sido investigado durante años, durante muchísimos años”.

“Se le ha privado su derecho a voto con sólo una acusación del Ministerio Público y sin control judicial alguno. Y ahora, nos enteramos que la Fiscalía ha decidido cerrar la investigación respecto de muchas personas en el caso Soquimich, porque no existía una querella al Servicio de Impuestos Internos”, agregó.

En la misma línea, señaló que “contradictoriamente, en el caso del señor Enríquez-Ominami, el Ministerio Público –incluso- ha formalizado sin querella del Servicio, dándonos finalmente los tribunales, la razón en este punto”.

“Hoy día enfrentamos un juicio oral después de una investigación larguísima y lo único que constatamos es que ha habido un trato discriminatorio y un doble estándar”, recalcó.

El abogado insistió en que “el Ministerio Público habrá dicho que no puede mantener la investigación indefinidamente abierta y por eso ha decidido cerrar la de SQM, justificando la inexistencia de querella del Servicio”.

“Pero insistimos, acá ha habido doble estándar. Ha habido discriminación. No queremos creer que haya habido motivaciones políticas o de otra naturaleza, pero la explicación de su doble estándar tiene que darla el Ministerio Público. Nosotros seguiremos confiando en los tribunales que, hasta ahora, nos han dado siempre la razón”, sentenció Colombara.