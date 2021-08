“Todo tiene un límite”: Senador Girardi denuncia amenazas de muerte de “grupos antivacunas fanáticos”

El senador del PPD, Guido Girardi, denunció durante esta jornada que ha recibido amenazas de muerte por parte de supuestos “grupos antivacunas fanáticos”, en el marco del plan de inoculación masiva contra el coronavirus.

Según el parlamentario, las amenazas son de “grupos antivacunas fanáticos y no me voy a dejar doblegar de estos fanáticos, porque son fanáticos, ya no es un tema de derecho a la opinión, han orquestado una campaña de amenazas y de amedrentamiento”.

“Además, me parece absolutamente inaceptable que hayan tomado mi teléfono personal, mi teléfono celular y lo hayan subido a sus redes, y anoche, durante toda la noche hubo llamadas con descalificaciones, con amenazas“, añadió.

El diputado aseguró que uno de los textos que recibió fue “ojalá te mueras junto a toda tu familia”. Sobre esto, indicó que “les quiero decir que mi familia no tiene ninguna responsabilidad”.

“Nos acusan a nosotros de genocidas, yo creo que todo tiene un límite, y sobre todo tiene un límite porque están afectando algo que tiene que ver con la confianza de los chilenos y chilenas, porque de las cosas que este Gobierno ha hecho bien, entre otras que yo he criticado es la vacunación”, declaró.