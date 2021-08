UDI exige a la Convención “mostrar los frutos y resultados de las razones por las cuales la ciudadanía los eligió”

Este miércoles el timonel de la UDI, Javier Macaya, se pronunció respecto al mes que cumplió en funcionamiento la Convención Constitucional, demandando que muestren “frutos y resultados” de su labor. Además indicó que que se ha “perdido un tiempo valioso” en estas primeras semanas.

“Nosotros hoy no queremos venir a criticar a la Convención, ni a lo que ha sido la dirección de la Convención, sino que primero manifestar nuestro reconocimiento y orgullo por lo que han sido los constituyentes de la UDI. Sabemos que ha sido un mes complejo, que no son tiempos fáciles para estar en la Convención Constituyente defendiendo ideas, pero estamos muy orgullosos y contentos, y queremos reconocer hoy el trabajo que ellos han desplegado”, comentó.

“Queremos pedir, a través de nuestros constituyentes, que ese espacio que hoy cumple un mes desde su instalación comience a mostrar los frutos y resultados de las razones por las cuales la ciudadanía los eligió”, sentenció Macaya.

En la misma línea, agregó que “estamos hablando de una épica, de una razón muy profunda que para Chile tiene que ver con una Constitución muy profunda, que marque los próximos 30 años, que sea también la esperanza que fijaron los chilenos al momento de elegirla” sentenció.

“Se se ha perdido tiempo valioso. No hay que desconocer que esto tiene una duración de 9 meses, prorrogables por 3, de hecho ya en la practica pasó más del 10% del tiempo” recordó el timonel.

Posteriormente Macaya fue crítico al recalcar que “la primera votación tuvo que ver con los denominados presos de la revuelta, ahí hay temas que tienen que ver en al línea de las frivolidades que hoy menciona nuestra secretaria general”.

Cerrando sus declaraciones, el presidente de la tienda aseguró que “en los meses que vienen ellos van a ser un factor muy relevante, a pesar de que se discuta si no se tienen las mayorías, no se tienen los votos. Yo no tengo ninguna duda de que cuando las ideas son las correctas, convencen, cuando las ideas que apelan al sentido común de los chilenos, somos capaces de que ese sentido común se imponga en la Constituyente y va a tener un buen resultado”.