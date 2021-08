La Araucanía: Diputados RN presentan proyecto de ley que otorga recompensas por antecedentes en causas de violencia y terrorismo

Los diputados de Renovación Nacional en la Región de La Araucanía presentaron un proyecto de ley que busca entregar recompensas económicas a quienes aporten antecedentes relevantes en causas de violencia y terrorismo en en todo el país, y que se sustenta en la continua alza de la violencia en la Macro Zona Sur.

La iniciativa —de creación del legislador Miguel Mellado, en conjunto con sus pares Jorge Rathgeb, René Manuel García y Diego Paulsen—, entrega esta facultad de manera transitoria al Presidente de la República, con el fin de identificar imputados o esclarecer delitos de este tipo. Las recompensas se entregarán por el plazo de un año.

“Las personas deben entregar información de manera voluntaria, aportando antecedentes sustanciales, veraces, precisos, comprobables y desconocidos por las policías y el Ministerio Público, respecto de hechos delictivos como secuestro, homicidio, mutilaciones, lesiones graves de policías, incendio calificado, descarrilamiento de trenes, muertes de fiscales, ley antiterrorista, ley de seguridad y crímenes graves de la ley de control de armas”, explicó el diputado Mellado.

En este sentido, el legislador RN añadió que el mecanismo es utilizado de manera exitosa en otros países pues “se trata de un incentivo efectivo en la delación y urgente debido al gran nivel de violencia, alto poder de fuego y organización”.

“Esto se ha hecho en otros países, con la ETA en España, en Colombia, en Estados Unidos, para que el Estado tenga más herramientas para poder encontrar y encarcelar a esos terroristas que están asolando La Araucanía. Esto está llegando a un nivel que es incontrolable”, sostuvo el parlamentario oficialista.

Por su parte, el diputado Jorge Rathgeb manifestó que “sabemos que en la Región de La Araucanía muchas personas tienen antecedentes que pueden aportar y que muchos por temor a represalias pueden impedir de alguna manera que estos lleguen a la justicia. Con este proyecto lo que pretendemos es que, de alguna manera, haya un incentivo para que las personas puedan entregar antecedentes concretos y con ello, asegurar mayor tranquilidad en la región, sancionando efectivamente a los responsables con los datos que ellos puedan aportar”.

El texto indica que es el Presidente de la República, quien “mediante Decreto Supremo, fijará la forma en la que se recompensará, así como el mecanismo de entrega y recepción de la información. Dicho Decreto Supremo deberá contemplar reglas para proteger la identidad y seguridad de aquellas personas que aportaren información y fueren beneficiadas con la recompensa.

Adicionalmente, el documento consigna que “no podrán gozar de esta recompensa los empleados públicos, aquellas personas que figuren como víctimas, querellantes o imputados en las respectivas investigaciones penales, ni aquellas personas que, por disposición legal, estén obligadas a denunciar el conocimiento que tomaren de la perpetración de crímenes o simples delitos. Aquellas personas que, a sabiendas y buscando beneficiarse, aportaren antecedentes falsos, serán castigadas de conformidad a lo dispuesto en el artículo 269 bis del Código Penal”.

A juicio del diputado Mellado, con este mecanismo será posible contar con información relevante que aporte a dar con los responsables. “Sabemos que muchas investigaciones no avanzan, no sabemos nada de quienes mataron al Juan Barrios, al inspector Luis Morales, al sargento Francisco Benavides, y así suma y sigue. Es nuestra obligación como representantes de quienes los eligieron buscar mecanismos que permitan hacer justicia”.

“La violencia y el terrorismo en La Araucanía están normalizados a nivel nacional. Cada día puede ser peor en nuestra región, donde la vida de un carabinero ya no vale absolutamente nada para estos terroristas, ni tampoco la vida de los trabajadores. Pero lo que más preocupa es el cinismo y el silencio de los políticos de izquierda en este país, de este Parlamento, de todos los candidatos presidenciales. La verdad, es que ya están pasando a ser cómplices pasivos de este terrorismo. No se respetan las urgencias del Ejecutivo. Entonces deberían estar en la comisión de Ética porque no se están respetando las urgencias para tramitar los proyectos de ley que son necesarios para que en La Araucanía, definitivamente, los terroristas estén encarcelados y la gente pueda trabajar en paz”, finalizó el parlamentario.