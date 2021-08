Diputado Tomás Fuentes (RN): “El Gobierno tiene nota 2 en enfrentar la crisis económica producida por la pandemia”

El diputado Tomás Fuentes (RN) lanzó una dura crítica al Gobierno por la tardanza que ha tenido para anunciar una medida alternativa al cuarto retiro del 10%, como la extensión del IFE hasta diciembre.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el parlamentario dijo que “se ha dilatado la definición. Por qué el gobierno requiere 24 horas para darse cuenta de lo que está ocurriendo en el país si todos los chilenos nos hemos dado cuenta lo que está ocurriendo en el país hace bastante tiempo”.

“Los parlamentarios estamos llegando al Congreso. Van a estar todos los medios de comunicación y nos van a preguntar por el cuarto retiro. Cómo va a ser acertado que los parlamentarios respondamos ‘no, la verdad es que no sabemos’. Tenemos una total desconexión con el Ejecutivo“, dijo, aludiendo a que el curto retiro comienza su discusión mañana en el Congreso.

Con respecto a la propuesta del Ejecutivo, Fuentes dijo que “no sabemos si va a ser un IFE universal total, ahora vuelve la letra chica, va a ser parcial, por cuánto tiempo va a ser. Esos errores son los que no logro comprender. Yo fui categórico en decir: voy a apoyar un IFE extendido, porque es universal, beneficia a 15 millones de chilenos, el cuarto retiro ya está dejando cuatro millones afuera, el monto del IFE es mayor que un retiro próximo. Entonces, era obvio que el Gobierno tenía que ser más astuto en decirnos la semana pasada”.

“Yo de verdad creo que el Gobierno lo ha hecho súper bien en esmerarse en que las cosas resulten mal“, afirmó.

“Como hoy no hay información del gobierno, tengo que apoyar un cuarto retiro. Si tuviéramos una propuesta alternativa que fuera una buena propuesta, evidentemente no me voy a lo no deseable que es apoyar el cuarto retiro”, agregó.

“Yo aplaudo la lealtad de muchos colegas míos, pero en mi caso particular no sí si la lealtad se me acabó o el tiempo se acabó. Pero ya llegar tarde una vez, llegar tarde dos veces, llegar tarde tres veces, pero llegar tarde cuatro veces… de verdad yo creo que este gobierno reprobó. Tiene nota 2 en enfrentar la crisis económica que ha producido esta pandemia sanitaria“, concluyó el diputado.