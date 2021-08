Presidente Piñera sobre reforzamiento de la Red de Protección Social: “El IFE no puede ser permanente”

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, se refirió a los anuncios que realizó este martes, con respecto a un reforzamiento de la Red de Protección Social.

Específicamente, el Gobierno informó sobre la extensión del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) hasta noviembre y la creación de un IFE Laboral.

Sobre esto, el Mandatario detalló en entrevista con TVN en 24 Horas Central que “lo que hemos hecho es agregar dos meses adicionales que son octubre y noviembre, pero como los IFE se pagan al mes siguiente, lo que significa que vamos a tener en el mes de octubre, noviembre y diciembre“.

“Nosotros veníamos preparando una extensión del IFE, pero tiene que ser de acuerdo a las circunstancias sanitarias, económicas y de empleo. No puede ser que la gente piense que el IFE es como el maná que cae del cielo y no es así. El IFE no puede ser permanente, es un Ingreso Familiar de Emergencia”, agregó el Mandatario.

“Además de recibir bonos y subsidios, que mientras se necesiten van a estar, este país tiene que volver a ponerse en marcha y una de las grandes preocupaciones y compromisos que yo creo que son un imperativo es recuperar los empleos que hemos perdido. Hemos perdido dos millones de empleo y hemos recuperado un millón, tenemos que recuperar el otro millón”, complementó el Jefe de Estado.

Finalmente declaró que “por eso el IFE Laboral va a ser un tremendo impulso porque es un subsidio que va a llegar directo al bolsillo del trabajador que va a sumarse a su sueldo, siendo 60% adicional al sueldo en el caso de las mujeres, 50% en el caso de los hombres”.