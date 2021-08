“No voy a contestarle a esta niñita sus improperios”: Senador Moreira y diputada Yoemans se enfrascan en tensa discusión por caso Penta

La diputada Gael Yeomans (CS) le sacó en cara al senador Iván Moreira (UDI) su participación en el caso Penta, por el cual fue sobreseído, abriéndose una tensa discusión mientras estaban en el matinal “Contigo en La Mañana” de CHV.

“Lo que me parece insólito es que el senador Moreira hable respecto a la ley de indulto que no se puede dejar a los delincuentes que no pueden estar libres, cuando todo Chile sabe que él fue sobreído por el caso Penta“, señaló la diputada.

“En este caso estamos hablando de presos políticos, no de delincuentes como sí podríamos decir que fue su caso“, agregó.

Esto, obviamente, molestó a Moriera, quien le respondió diciendo “no voy a entrar en contestarle a este niñita sus improperios”. “No voy a volver explicarlo, yo fui sobresído legalmente y por último me da la impresión que no tiene argumentos…”.

“Usted confesó, eso no lo declara inocente. Sobresído no es igual a inocencia, con esto me tengo retirar, muchas gracias”, replicó la parlamentaria.

En tanto, el senador dijo: “De la diputada yo podría decir que ella es parte de estos delincuentes violentista que estuvieron en la calle, destruyendo a la gente y trata de desviar el tema. Ella es parte de la ley del aborto en Chile, de matar a un inocente. Si quiere que vayamos en ese tipo de discusiones yo voy, pero por favor, no cambiemos el tipo de discusión”.

Revisa el momento compartido por la misma diputada: