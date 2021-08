Senador Lagos Weber lamentó decisión de dar luz verde al proyecto Dominga: “Hemos tenido un retroceso medio ambiental”

Durante esta jornada, y tras conocerse la decisión del Consejo de Evaluación Ambiental (CEA) de aprobar el proyecto “Dominga”, el senador por el PPD, Ricardo Lagos Weber, lamentó lo sucedido, argumentando que el dar luz verde a ese proyecto sería “claramente un atentado contra el medio ambiente”.

A juicio del parlamentario, “hoy hemos tenido un retroceso medio ambiental en Chile, que nos afecta gravemente. La decisión de darle el vamos al puerto de la mina Dominga, es claramente un atentado contra el medio ambiente”.

“Esto es no entender, desde un gobierno que se niega al parecer, a aceptar las implicancias del cambio climático. Recientemente, a través del último informe de Cambio Climático, conocimos que este tema no es una moda, la amenaza que eso implica, y que no es una exageración, es una realidad que nos va a afectar como humanidad, y eso se requiere abordarlo tanto internacionalmente, como de manera doméstica. Por eso, lamentamos esta decisión del Consejo de Evaluación Ambiental, que da lugar a este proyecto de inversión que daña el medio ambiente”, agregó.

Al respecto, Lagos Weber agregó que “se requiere a todas luces una mejor mirada, que sea más holística de parte del gobierno, que ha fracasado en esta materia; un día dan un paso hacia adelante con el Ingreso Familiar de Emergencia, y al siguiente dan uno hacia atrás en materia medio ambiental, por lo que no se entiende. Además, habían procesos judiciales pendientes, por lo que hubiera sido importante, quizás, esperar esas resoluciones judiciales, antes de que tomara la decisión el Consejo de Evaluación Ambiental”.