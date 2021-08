“Usted es un comunista”: Zúñiga estalla en plena sesión de CC y arremete contra Barraza

Este jueves se vivió una tensa sesión de la Convención Constitucional, donde el constituyente de Vamos por Chile, Arturo Zúñiga, estalló al verse cuestionado, arremetiendo contra el coordinador de la comisión de Ética, Marcos Barraza.

Todo empezó cuando Zúñiga decidió ausentarse ayer de la comisión de Ética, acusando que le avisaron de esta con 22 horas de antelación, y no 24.

A través de un correo argumentó que en ese lapso de tiempo, ya había agendado otro compromiso, por lo que era prácticamente imposible cumplir su labor constituyente.

“La unanimidad fue para poder sesionar, potencialmente en esos horarios. Siempre y cuando antes de 24 horas nos citen. Entiendo que hubo un problema con la generación de link. Lo cual excusa a la comisión y a la secretaría. Pero no obliga a que sesionemos”, argumentó en aquella oportunidad.

Debido a esto, Zúñiga fue categórico y aseguró que no debía de realizarse la sesión del miércoles, sobre todo considerando que se realizaría una votación.

Pese a esto, Barraza junto a los Coordinadores de la Comisión, llevaron a cabo la sesión sin el constituyente de Vamos por Chile, acusando que este quería “obstruir” la comisión.

Fue en ese contexto donde esta tarde el Zúñiga simplemente estalló contra Barraza, dejándole caer una lluvia de críticas por su actuar, todo esto, en plena sesión de la asamblea.

Primero, argumentó que su ausencia de debió “a una razón médica, que tiene que ver con mi hijo de seis años, no es una obstrucción.”

“Lo que usted hace, señor Barraza, es un acto de mala fe. Es una pequeñez política, una mezquindad, un acto de poca cosa. Pero no me extraña porque usted es comunista”, añadió el ex subsecretario.

“Lo único que usted quiere es empobrecer a la ciudadanía. Acá lo está haciendo llenándose los bolsillos de plata con las asignaciones. Le pido por favor que se retracte”, cerró.

Revisa el momento a continaución: