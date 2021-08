Natalia Piergentili asumió oficialmente la presidencia del PPD

Con la toma de juramento de los nuevos integrantes de la mesa nacional del Partido Por la Democracia (PPD), la nueva directiva que presidirá Natalia Piergentili asumió hoy oficialmente sus funciones a la cabeza la colectividad, oportunidad en que la dirigencia hizo un llamado a recobrar la confianza ciudadana y a desterrar actitudes permisivas que lesionan la imagen de la actividad política.

Piergentili dirigió sus primeras palabras en una ceremonia celebrada de forma híbrida –presencial y telemática-, con más de 100 dirigentes de todo el país reunidos en lo que fue la primera sesión de la Directiva Nacional, órgano colegiado que deberá resolver durante la jornada la composición de diversas instancias partidarias, entre ellas la Comisión Política del PPD.

“Es cierto que fuimos parte de los ya famosos 30 años, donde si bien hubo avances, la mirada económica definió cuál era la frontera de lo posible en Chile. Pero ese tiempo ya pasó. Lentamente la enorme brecha generada por este mundo en blanco y negro, fue desplazada por una gran y necesaria pluralidad de ideas, pensamientos y enfoques”, dijo la nueva presidenta en su alocución.

Agregó que “también fue la calle, ciudadanos cada vez más informados -que se coordinan y opinan horizontalmente en las redes sociales- que se rebelaron contra un modelo que no combatió las desigualdades y que, aunque predicaba la igualdad de oportunidades, no pudo hacerse cargo que cada hombre y mujer de Chile no nace en condiciones equivalentes que le permitan competir y forjarse su propio destino”.

“Chile necesita mejores partidos políticos, pero por sobre todo necesitamos de más ciudadanos, de fuerzas vivas que nos demanden, debatan, exijan y nos movilicen, y que aquello no nos asuste. Entonces, cuando algunos creen que este partido no tiene futuro, es preciso decir que lo que ya no tiene futuro son los autoritarismos, la falta de colaboración, el centralismo y el abandono de la política”, comentó la presidenta del PPD.

Sobre esto último, Natalia Piergentili recalcó que “si hay políticos que abandonan la política, entonces es explicable, natural y hasta deseable que la ciudadanía los abandone a ellos. Abandona la política un proyecto político que es permisivo con las faltas a la probidad y al financiamiento ilegal de la actividad política. Por eso, de cara a ustedes, les digo con firmeza y convicción que ni hoy, ni mañana, ni nunca más podemos permitirnos esas debilidades. No estamos disponibles para aquello. Por ello recobrar la confianza y la credibilidad de los ciudadanos hacia la política, y en especial hacia nuestro partido, es nuestro principal reto”.

Hasta la sede de Santo Domingo llegó también la antigua mesa que lideró 2018 y 2021 el ex canciller Heraldo Muñoz, ocasión en que hizo un repaso de su gestión.

“Nos sentimos muy orgullosos, fueron tres años muy intensos, muy difíciles, donde ha habido más luces que sombras, y por eso yo, y la mesa que encabezo, nos sentimos satisfechos de lo logrado y tenemos gran confianza en Natalia Piergentili y la nueva mesa porque son gente renovada, competente y que tienen visión de futuro, que responden a una izquierda distinta, democrática y que se la juega a fondo por un desarrollo sustentable”, dijo el ex presidente del PPD.

Agencia Uno.