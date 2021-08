Cristian Cuevas por baja de su candidatura en la Lista de Pueblo: “Lo que han hecho conmigo no es aceptable”

Cristian Cuevas se refirió a su situación con la Lista del Pueblo, luego de que el conglomerado lo proclamara como carta presidencial y decidiera bajar su candidatura en menos de 24 horas.

“El viernes pasado me reuní con ellos en un centro que tienen en Ñuñoa, donde conversamos y les hice ese planteamiento. Dije que podía hacer todos los monos que quisieran, pero antes construyamos para qué vamos a hacer esto (…) Tuvimos esa reunión, concordamos una agenda y quedamos de juntarnos para construir el relato y la salida pública”, explicó el dirigente sindical y activista de los derechos de las disidencias sexuales en conversación con La Tercera.

A lo anterior agregó: “Salí de esa reunión, ellos comenzaron a tirar tuits que decían que no había candidato, que no había definición. Ahí convocan a una asamblea nuevamente, me llama Mauricio (Menéndez) y le manifesté que me parecía inaceptable, que yo estaba conversando con ellos, que no se daban cuenta de la trascendencia y la importancia de lo que estamos haciendo”.

“Lo que han hecho conmigo no es aceptable porque yo estaba en mi casa tranquilo y fueron ellos los que me invitaron. Entiendo lo que está pasando ahí. Es un espacio nuevo. Lo que no voy a aceptar nunca es la incoherencia política”, agregó Cuevas, quien también fue militante del Partido Comunista, Partido Socialista y de Convergencia Social.

Finalmente, el dirigente solicitó que la Lista del Pueblo aclare lo ocurrido: “Yo he cumplido. Ellos deberán dar cuenta sobre por qué cambiaron las reglas del juego”, cerró.