Ricardo Lagos sobre exclusión de Jorge Arancibia: “Esto se resuelve por una decisión global de la asamblea y no por un grupo que está en una comisión”

El expresidente Ricardo Lagos se refirió este domingo al “voto político” de la comisión de DD.HH. de la Convención Constitucional que aprobó excluir de las audiencias públicas al constituyente Jorge Arancibia.

En entrevista con “Mesa Central de Canal 13, el periodista Iván Valenzuela le recordó el “mal rato” que le hizo pasar Arancibia en el 2001, cuando este era comandante en jefe de la Armada y él era mandatario y el militar anunció que se presentaría como candidato al Senado.

Más allá de la historia, Lagos dijo que “el tema de fondo es que todos los que están allí es porque fueron elegidos y no pueden sus pares decirles usted no tiene derecho a estar presente en tal o cual reunión. Eso no es propio de un sistema democrático, así de simple”

“Con ese criterio, usted se dará cuenta que sería imposible que funcione el Parlamento de Chile (…). Yo confío que eso pueda remediar con un plenario, que todos digan si están de acuerdo con aquello“, dijo.

“¿Qué es ser negacionista? ¿Es negar o justificar los crímenes de Hitler? Eso no significa que usted puede tener distintas opiniones sobre Hitler, pero si sus opiniones sobre Hitler son distintas a las mías, ¿usted no tiene derecho a opinar y yo sí? ¿Qué es el negacionismo?”, reflexionó Lagos.

“A nadie le puede usted decir que porque usted está ahí tiene un derecho distinto al que también tiene la misma calidad de usted, porque todos son constituyentes. Yo creo que esto se resuelve por una decisión global de la asamblea y no por un grupo que está en una comisión“, planteó.