Ricardo Lagos votará por Paula Narváez por consecuencia: “Es la candidata de los grupos que yo he trabajado toda mi vida”

El expresidente Ricardo Lagos afirmó que irá a votar en la consulta ciudadana de Unidad Constituyente el 21 de agosto, que definirá la candidatura presidencial del bloque entre Paula Narváez (PS), Yasna Provoste (DC) y Carlos Maldonado (PR).

En entrevista con Mesa Central de Canal 13, el exmandatario señaló que “el voto es secreto, pero yo siempre he sido consecuente con mis puntos de vista“.

Consultado directamente si es Narváez su opción, respondió que “es la candidata de los grupos que yo he trabajado toda mi vida, no hay ninguna razón para no hacer lo miso que he hecho durante toda mi vida: ser consecuente”.

En cuanto a su opinión por el fracaso de la inscripción en primarias legales, indicó que “eso ya sería entrar en un debate muy profundo, me abstengo de opinar sobre eso. Antes una cosa como esa habría significado por lo menos una modificación”.