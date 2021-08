Comisión de Derechos Humanos llega a un acuerdo tras “voto político” contra Jorge Arancibia

El integrante de la Convención Constitucional, Jorge Arancibia, declaró durante esta jornada ante la comisión de Derechos Humanos del organismo, luego del voto político aprobado por dicha instancia en su contra.

Durante su intervención, Arancibia aseguró que “el voto político no tiene ningún sentido, no existe. Es una acción política, no es una acción jurídica o reglamentaria de nuestros procedimientos”.

Además, señaló que “la verdad es que me dolió el alma. Si ustedes me preguntan, ¿cómo no me advirtieron? ¿Por qué me tengo que enterar de esto por los medios de comunicación?, debí haber esperado yo un llamado por teléfono o una carta, o un mensaje, un algo que me dijera ‘fíjese que pasó esto y se tomó esta decisión’. Por lo tanto mi primera ‘queja’ es a la forma (de cómo sucedieron los hechos)”.

Luego de expresar su postura respecto al tema, la Convención planteó una opción para el Constituyente, quien aceptó la propuesta de la entidad.

Manuela Royo, quien se desempeña como coordinadora de la comisión, expuso que Arancibia se mantuviera en la instancia, pero que no fuera parte de la subcomisión de Verdad Histórica, donde hablarán las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos.

“Hemos conversado con el coordinador y especialmente, y teniendo en coordinación que usted pertenece a la Comisión Marco general y no a la de Verdad Histórica y también haciéndonos cargo de que hay un llamado de las víctimas de violaciones a los DD.HH. (…) ante eso lo que proponemos como coordinación es que pedir que se mantenga en la comisión de Marco General y que se abstenga de participar de la subcomisión de Verdad Histórica donde declararan las víctimas de violaciones a los DD.HH., de forma tan de proteger el resguardo, el cuidado y de cumplir con los estándares internacionales con respecto a la protección de víctimas de violación a los DD.HH.”, dijo.

Por su parte, Jorge Arancibia contestó que “voy a cumplir con los compromisos que he adquirido en la Convención y en la Comisión. Y estoy formando parte de la subcomisión de Marco y ahí me voy a mover y ahí voy a estar para que no quede ninguna duda. Esa es mi posición. Y no tengan ninguna preocupación de que yo no cumpla mi compromiso“.

En la misma sesión, la comisión acordó no excluir a ninguna organización en las audiencias públicas que se lleven a cabo.