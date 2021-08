Jorge Arancibia se refirió a voto político en su contra: "Me dolió el alma (...) cometieron un daño a la institucionalidad"

Jorge Arancibia, integrante de la Convención Constitucional, se refirió al voto político realizado en su contra por parte de la comisión de Derechos Humanos del organismo.

Al inicio de su intervención en la Convención, Arancibia explicó que “hay algunos que dicen que soy provocador porque llegué a la comisión de Derechos Humanos, es que con mi experiencia, con mis años y con lo que yo puedo aportar, yo entré a la comisión que estimo que es la central del proyecto de nueva Constitución que vamos a elaborar”.

“El tema de los Derechos Humanos en su amplia magnitud es central y por eso que entré a esta comisión, no para obstruirla, no para provocarla, en ningún caso para tener una actitud negacionista“, argumentó.

“No ha sido mi actitud durante el período en el que hemos estado trabajando en conjunto”, insistió el Constituyente.

En este sentido, detalló que “habiendo sentido eso y viendo que habían personas que ciertamente no estaban en la misma línea de aproximación mía al trabajo que teníamos que hacer, me acerqué un día jueves -el último jueves- a la Mesa a comunicarles que yo no podía venir el día viernes (…) porque tenía un tema médico que atender y vi la tabla del día viernes y en lo último de la tabla decía un voto político”.

“A lo mejor era yo muy ingenuo al pensar que el voto político no tuviera nada que ver conmigo, pero ese es un problema personal y, por lo tanto, me fui (…) tenía el tema médico que atender, cuando me entero por los medios después que había sido un voto político en el cual a mí se me aplicaba el marginarme de las reuniones de las audiencias de la comisión”.

Sobre este último punto, Jorge Arancibia se sinceró y reveló que “la verdad es que me dolió el alma. Si ustedes me preguntan, ¿cómo no me advirtieron? ¿Por qué me tengo que enterar de esto por los medios de comunicación?, debí haber esperado yo un llamado por teléfono o una carta, o un mensaje, un algo que me dijera ‘fíjese que pasó esto y se tomó esta decisión’. Por lo tanto mi primera ‘queja’ es a la forma (de cómo sucedieron los hechos)”.

Posteriormente aseguró que “el segundo punto es un poco más al fondo”. El integrante de la Convención señaló que el voto en su contra es “inaceptable y lo quiero expresar en esos términos. Tienen todo el derecho a votar y pensar como quieran, pero ustedes cometieron un daño a la institucionalidad, a ese espíritu democrático que estamos tratando de construir”.

“Con unos orígenes que algunos nos separan, nos violentan, nos dividen, pero eso tenemos que reconstruirlo. Esa era mi disposición, pero me dicen ‘sí pero usted no"”, añadió.

“Y yo les quiero hacer presente a ustedes compañeros de esta comisión que eso le ha hecho un daño a esta comisión y le ha hecho un daño a la Convención”, manifestó.

Por otra parte, advirtió que “me preocupa el tema de cómo enfrentamos el futuro. Mi actitud es de colaboración, va a seguir siendo de colaboración. Voy a comprometerme en todas aquellas partes en que el funcionamiento de la comisión sea óptimo“, fueron parte de sus declaraciones.