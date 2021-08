Paula Narváez: “Yo defiendo los ahorros de los trabajadores y las trabajadoras”

En su visita a la región de La Araucanía, la candidata a la presidencia, Paula Narváez, planteó que se requiere tener una agenda con inclusión de todos los temas y de todos los actores; con horizontalidad, respeto y reconocimiento al pueblo nación Mapuche, como entidad política y respeto a sus autoridades ancestrales para enfrentar la situación de la región.

Consultada por el cambio de Gabriel Boric respecto al cuarto retiro de los fondos de pensiones, Narváez expresó que “gobernar es muchas veces ir incluso contra la corriente, es diferente gobernar que quererse llevar por lo que puede resultar popular, eso es lo difícil de gobernar y hay que tener la fortaleza para hacerlo. (…) Lo más difícil en la acción política es ser consistentes, sostener las posiciones, mantenerlas hasta el final. Lamentablemente lo que ha hecho Gabriel en esto, una vez más, es mostrar que le cuesta sostener sus palabras hasta el final, y eso evidentemente, desde mi punto de vista resulta preocupante”.

Por otro lado, sostuvo que respecto a los retiros de los fondos previsionales, “estamos en esta situación por negligencia e ineficiencia del Gobierno de Sebastián Piñera que debió haber entregado las ayudas correspondientes a las familias al inicio de la crisis y no al final de la crisis (…) La gente se descapitalizó, y está tratando de emprender hoy día con todos los recursos disponibles porque no han estado las ayudas de política pública bien dirigidos, por ejemplo, para las micro, pequeñas y medianas empresas, buscan financiamiento pero no por la mejor vía como puede ser descapitalizarse desde el punto de vista de sus ahorros. Yo defiendo los ahorros de los trabajadores y las trabajadoras”, puntualizó.

Asimismo, la candidata a la presidencia enfatizó en que “la otra negligencia del Gobierno de Sebastián Piñera fue haber abandonado por cuatro años la discusión y el trámite legislativo de un nuevo sistema de pensiones, por lo tanto, las gente no ve verdadero riesgo porque el sistema previsional no les da garantías, eso es una negligencia inexcusable del gobierno de Chile”.

“Yo no he apoyado ni el primero, ni segundo, ni el tercero ni el cuarto retiro, he dado mis razones: es una política neoliberal y negligente; mi postura tiene que ver con la protección a los trabajadores, y quiero ser muy clara, es muy distinto a la del candidato de la derecha, que lo hace para proteger a las AFPs, en mi caso es para proteger a los trabajadores de Chile”.

“Quiero decir también que yo no voto en el Congreso, a diferencia de la senadora Yasna Provoste o del diputado Gabriel Boric, ellos tienen que votar. Ambos señalaron que habiendo IFE no se justificaba un cuarto retiro, hoy día habrá que ver qué va a hacer el Gobierno frente a la garantía del IFE, porque nos puede sorprender con que no se envíe proyecto de ley”, enfatizó la candidata de Unidad Constituyente.

En otro tema, fue consultada sobre las dudas de su contendora Yasna Provoste sobre los votos de su sector, Narváez explicó que “los conglomerados políticos, los partidos políticos hacemos compromisos cuando firmamos un acuerdo. Desde ese punto de vista, quienes -en este caso- tenemos una posición de liderazgo porque estamos encabezando un proyecto político nos corresponde cumplir nuestros acuerdos. Obviamente la ciudadanía, los y las independientes que también están llamados a votar este 21 de agosto votan por la libertad, así corresponde en una sociedad democrática y libre”.

“Desde el punto de vista de nuestro conglomerado, va a ser siempre respetar los acuerdos, porque esperamos por supuesto ganar la consulta ciudadana de este sábado”, cerró.