Diputadas llaman a autoridades para adoptar medidas de auxilio por situación en Afganistán

Este miércoles, en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara, se llevó a cabo una sesión extraordinaria con la presencia de María José Abuad, subsecretaría de la Mujer, Carolina Valdivia, ministra (s) de Relaciones Exteriores y Delfina Lawson, representante de ACNUR.

También estuvo presente Sahra, mujer afgana que dio su testimonio de cómo es su vida con los talibanes en el poder. “Los talibanes no deben callar a las mujeres, deben respetar su derecho de expresar (…) lo más importante, deben asegurar que lo que ellos hicieron en su primer gobierno no se vuelva a repetir. No más matar a mujeres con piedras, no más ejecuciones públicas, no más mutilaciones de órganos sexuales femeninos. Deben respetar la igualdad de derechos laborales”, afirmó.

Por su parte, la diputada Maite Orsini, presidenta de la comisión, aseguró que “el testimonio de Sahra, mujer afgana residente en nuestro país nos duele y no puede más ocuparnos”.

“Por esto hacemos un llamado a las autoridades para que adopten medidas necesarias. Que suspendan cualquier expulsión de personas afganas en territorio chileno, que permitan el ingreso al territorio bajo lo establecido en la ley 20.430 sobre protección a refugiados y se preste atención en la situación de mujeres y niñas afganas residentes en el territorio. Chile tiene herramientas para no ser meros espectadores de la situación y debemos usarlas”, agregó.

Por otro lado, la diputada Marisela Santibáñez sostuvo que “el testimonio de Sahra, mujer afgana residente hace tres años en nuestro país, es brutal, es demoledor, porque es un relato del terror que están viviendo millones de mujeres en estos momentos en Afganistán”.

“Una discriminación hacia las mujeres que parece no conocer fronteras, pues Sara que lleva tres años residiendo en Chile, pero de igual forma sufre la exclusión de su misma comunidad afgana tras la separación de su marido. Una realidad muy ajena, muy alejada al Chile de hoy”, complementó.

“Tras escuchar el testimonio, tanto Sahra como las millones de mujeres atrapadas en Afganistán cuentan con el apoyo de estas diputadas y sin dudas de todas las mujeres de nuestro país”, sentenció.

Agencia Uno