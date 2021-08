Diputado Alessandri por ataque en Tirúa: “Yo le pregunto al Gobierno si va a tomar cartas en el asunto”

El senador Kenneth Pugh, junto a los diputados Jorge Alessandri (UDI), Jorge Durán (RN), las diputadas Francesca Muñoz y Camila Flores (RN), y el precandidato de Chile Vamos por el distrito 21, Gabriel Fuentealba, condenaron el nuevo ataque incendiario registrado en las últimas horas en Tirúa, en el que individuos quemaron tres cabañas y dos personas resultaron fallecidas.

El diputado Alessandri comentó que “¿dónde está el Estado? ¿Vamos a seguir con declaraciones de querellas contra quien resulte responsable o vamos a empoderar a nuestras fuerzas policiales? Es necesario trasladar el Estado a la región de la Araucanía y del Biobío a hacer controles camineros de verdad. Yo le pregunto al Gobierno si va a tomar cartas en el asunto, porque ya no sé cuánto falta para que tomemos conciencia como país”.

Al mismo tiempo, el senador Pugh condenó “el uso de la violencia armada que ha costado la vida a dos nuevas víctimas, una de ellas menor de edad, a altas de la noche, incendiando posteriormente las cabañas donde estaban”.

“Llamo a todos los actores políticos, especialmente los recientemente electos a condenar la violencia armada. No podemos aceptar que se sigan perdiendo vidas por esta causa. Mi más sentido pésame a los familiares de quienes fueron afectados”, agregó.

A su vez, la Muñoz lamentó “el fallecimiento de una menor y un adulto en Tirúa. Son innumerables los episodios de violencia, donde la situación ya no resiste más, la gente vive con terror. Se debe ejercer el Estado de Derecho, lograr un acuerdo político efectivo, y mano dura contra el narcoterrorismo”.

Por otro lado, el parlamentario Durán explicó que “aquí ya no estamos hablando de daños materiales, estamos hablando de vidas. Es una situación gravísima que sobrepasa a un problema local, es un problema mayor que ha escalado a una preocupación nacional, la violencia debe detenerse, cómo no habrá responsables, cómo no hay pruebas, si personal calificado está en la zona. Es hora de que el gobierno ponga urgencia a solucionar estas problemáticas que están cobrando vida de menores de edad”.

Asimismo, el precandidato a diputado por el distrito 21 de la Región del Bío Bío, Gabriel Fuentealba, manifestó que “no queremos más violencia en el país, es urgente tener más presencia del Estado en la región del Bío Bío y de la Araucanía para acabar con este tipo de casos que terminan con la muerte de víctimas inocentes”.

“Mayor seguridad, combatir con firmeza el narcotráfico y cuidar a los inocentes es fundamental hacerlo hoy y ahora, no queremos más tragedias como la vivida en Tirúa”, añadió.

En tanto, la diputada Flores sostuvo que “no podemos seguir tolerando más muertes a manos del terrorismo, no puede ser que el Estado de Derecho este ausente en la macrozona sur y que nuevamente anoche hayan muerto dos personas a manos de delincuentes, me pregunto cuántas muertes mas espera el Estado de Chile para hacer su trabajo. Ya basta, no más muertes”.

