Diputado Monsalve exigió la salida del ministro Delgado y del Fiscal Nacional

El diputado Manuel Monsalve (PS) exigió al Presidente de la República, Sebastián Piñera, la salida del ministro del Interior, Rodrigo Delgado, respaldando además la solicitud del gobernador regional del Biobío, luego del nuevo ataque registrado este jueves en Tirúa, donde dos mujeres, una de ellas menor de edad, fueron asesinadas.

“En cualquier país con una democracia seria el ministro del Interior se va, y yo quiero respaldar la palabra del gobernador regional de la región del Biobío Rodrigo Díaz, que hoy día ha emplazado al Presidente Sebastián Piñera a sacar al ministro del Interior, que no es capaz de garantizar la seguridad de los chilenos”, sostuvo el parlamentario.

En la misma línea, el legislador criticó al Fiscal Nacional, Jorge Abbott, por su responsabilidad en la fallida persecución de los delitos en la provincia de Arauco y La Araucanía, haciendo un llamado a dejar su cargo.

“El Fiscal Nacional no se puede lavar las manos. Él no está haciendo bien su trabajo, él no está logrando identificar a los responsables de delitos graves y también en una sociedad democrática seria el Fiscal Nacional debería irse, porque los hechos ocurridos son completamente imperdonables”, afirmó Monsalve.

Finalmente, el diputado emplazó al Gobierno y al propio Congreso a buscar una solución y analizar todas las acciones que estén a su alcance para garantizar la seguridad en un territorio donde el conflicto tiene componentes políticos, policiales y judiciales, y que hasta ahora no se ha enfrentado de la forma que corresponde.

Agencia Uno