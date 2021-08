Camila Vallejo reveló que su hija influyó en decisión de no repostular al Congreso y habló de su futuro laboral 

Camila Vallejo (PC) habló de la razón más importante tras su decisión de no repostularse al Congreso por un tercer periodo legislativo. La parlamentaria señaló que su hija de 7 años influyó, tras manifestar que quiere pasar más tiempo con ella.

“Me dice ‘mamá, yo entiendo que hay mucha gente que te necesita por tu trabajo, pero yo también te necesito’. Cuando tu hija te empieza a decir esas cosas, uno entiende que tiene que empezar a escucharla”, revelo la diputada en entrevista con CHV Noticias.

“No he parado y creo que en el Congreso, ya con ocho años de tarea legislativa, mi desarrollo, mis capacidades, mi entrega, llegaron a un punto de culminación. Creo que cierra un ciclo y que para mi desarrollo personal, profesional y político también es necesario abrirme a otros espacios, es bueno sentir que puedo hacer otras cosas“, explicó.

A lo anterior agregó: “Mi decisión no fue fácil. Yo he vivido durante muchos años bajo mucha presión de lo que tengo que hacer, de los desafíos, con mochilas muy pesadas (…) Estoy cerrando un ciclo y probablemente se están configurando los inicios de uno nuevo”.

Por otra parte, habló sobre sus posibilidades laborales tras terminar su periodo en el Congreso: “Estoy abierta a muchas posibilidades. ¿Cuáles? No sé. Creo que va a venir un nuevo ciclo, pero no tengo un plan concreto. Estoy en búsqueda de trabajo. Me gusta mi carrera (es geógrafa), me gusta el trabajo territorial, todo lo que tiene que ver con temas medioambientales, de educación, infancia, género”.

“Me gustaría explorar, pero no tengo totalmente resuelto en qué se traduce, en qué trabajo concretamente se traduce. Pero no estoy postulando a ningún cargo de representación. Eso está completamente resuelto”, cerró Vallejo.