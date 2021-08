J.A. Kast promete que de llegar a La Moneda bajará el sueldo presidencial a la mitad

José Antonio Kast fue proclamado por el Partido Republicano como candidato presidencial para los comicios de noviembre, en un acto realizado en el cerro Ñielol de Temuco, que contó con la participación de dirigentes del partido, candidatos y vecinos del sector.

En la oportunidad, José Antonio Kast comprometió que de llegar a La Moneda Chile ha vivido una crisis económica profunda y necesitamos un gobierno de austeridad. Bajaré mi sueldo como Presidente a la mitad y disminuiremos

significativamente los sueldos y asignaciones de las altas autoridades del Estado, incluyendo a ministros, senadores, diputados, jueces y fiscales, porque los tiempos económicos lo demandan y el Estado no puede estar tan

desconectado de los ciudadanos para los que gobierna”.

“Mi primer gabinete no tendrá 24 ministros, sino que apenas 12 porque fusionaremos los gabinetes y disminuiremos drásticamente el gasto en asesores y personal en toda la línea de gobierno”, agregó.

En ese sentido, Kast explicó que estas medidas se tomarán “porque es indispensable gobernar con el ejemplo, el que gobierna debe ser, como decía el ex Presidente Alessandri, el primero en el sacrificio, en la austeridad y en el

cumplimiento del deber”.

Durante su discurso, José Antonio Kast dijo que los chilenos abandonaron a Chile Vamos porque hace cuatro años, millones de chilenos confiamos en Sebastián Piñera y en sus promesas, pero que “ni él, ni su coalición, las cumplieron y que por eso su Gobierno pasará a la historia como uno de los peores gobiernos desde que existimos como nación independiente”.

“Podrán cambiarse el nombre, podrán cambiar de rostro, pero no podrán borrar cuatro años de mal gobierno para Chile”, remarcó.

El candidato del Partido Republicano destacó que “no da lo mismo quien gana la elección, no da lo mismo quien asumirá el liderazgo del país a partir de marzo, no queremos más de lo mismo y no queremos más de los mismos”.

Kast instó a los chilenos: “Una vez más es hora de responder a ese llamado y asumir juntos el tremendo desafío de reconstruir nuestro querido Chile”.