“Los extremos nos han hecho mucho daño”: Martorell enciende las redes al decir que no votaría por Kast

La vocera del comando de Sebastián Sichel, Katherine Martorell, encendió las redes tras sus declaraciones en una entrevista donde fue consultada por la candidatura del republicano José Antonio Kast.

“Los partidos de Chile Vamos están con Sebastián Sichel y es ahí donde se concentra mayoritariamente el votante de derecha tradicional. Los extremos nos han hecho mucho daño”, respondió a El Mercurio.

“Usted apoyaría a José Antonio Kast si pasa a segunda vuelta”, le preguntaron y respondió tajantemente: “Yo, Katherine Martorell, no”.

Ante esto, hubo repercusiones desde el comando de Kast. “Chile necesita unidad, no división. Lamento que Katherine Martorell inicie la campaña atacando a José Antonio Kast. Los adversarios de la libertad están en la izquierda, no acá!”, dijo en Twitter Macarena Santelices.

