J. A. Kast tras inscribir su candidatura presidencial: “La gente abandonó a Sebastián Piñera y ha ido abandonando también a Chile Vamos”

El líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, inscribió este lunes su candidatura presidencial ante el Servel.

“A diferencia de hace 4 años estamos más preparados, con un equipo más robusto y con un proyecto de país completo y contundente, que es el único proyecto de país que busca reconstruir un mejor país y no refundarlo”, destacó Kast, quien expresó que el grupo que lo acompañará en las parlamentarias “defiende principios y convicciones profundas, y que va a permitir poner al país en marcha, generar empleo y mejorar las condiciones de todos los chilenos”.

Entre sus propuestas, Kast pidió “a los chilenos que se atrevan a tener un Estado más pequeño, eficiente y austero. Que nos atrevemos a bajar los impuestos. No a recaudar más, sino que a gastar menos. Que nos atrevamos a combatir el terrorismo, que nos atrevamos a recuperar el Estado de Derechos, que nos atrevamos a defender la libertad de enseñanza, la libertad de culto y a promover la familia consolidada a lo largo de todo Chile”.

“Si las personas que nos están viendo un gobierno que enfrente el narcoterrorismo, la delincuencia, la violencia y que recupere el Estado de Derecho, ya saben quién va a llevar adelante esa propuesta“, agregó.

Con respecto al pacto de centroderecha que lleva a Sebastián Sichel como candidato, Kast indicó que “nosotros no somos parte de Chile Vamos, nosotros colaboramos con la elección de Sebastián Piñera confiados que iba a cumplir con sus promesas electorales y no las cumplió, no fue fiel a sus compromisos”.

“La gente abandonó a Sebastián Piñera y ha ido abandonando también a Chile Vamos. Podrán cambiar las personas, podrán cambiar el nombre, pero nadie podrá borrar lo que han sido estos cuatro años de mal gobierno en toda la línea de trabajo que le correspondía encabezar a Sebastián Piñera”, sentenció.