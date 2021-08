Sebastián Sichel: “No voy a apoyar a candidatos que lo que buscan es figuración personal y no el bienestar colectivo”

Tras la consulta ciudadana de Unidad Constituyente, el candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Sichel, cree que esto es “como los últimos estertores de un ciclo político que se cierra”.

“Cuando vi lo que declaró después (Yasna Provoste) o lo que declaró ahora ME-O, como esta idea de ‘no, esta es la continuidad, nos toca a nosotros”… es la mejor muestra de la ausencia de un discurso,”, criticó en entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura.

Por esa mismas razones cree que votó poca gente, porque “todo el discurso se ha tratado de atacarme a mí o al gobierno del Presidente Piñera, de atacar la continuidad y parece ser que esa forma de hacer oposición o entender la política, que es en contra alguien. Eso tiene estos resultados obvios: que vota nadie, votaron menos que los militantes de los mismos partidos, se presentan la mismas candidaturas, la cuarta vez de ME-O”.

En esa misma línea, dijo que “es tan vieja política, porque en ves de debatir la pensión alimenticia o si están de acuerdo con la reforma del sistema de pensiones, hace lo que haría cualquier. viejo político, que básicamente es tratar de trabar la discusión en donde no está la discusión”.

“Me gusta mucho más el debate con Gabriel Boric respecto al tipo de sociedad que tenemos, que es absolutamente distinto (…), pero al menos creo que hay un debate de ideas y no simplemente de vieja política”, indicó el exministro de Desarrollo Social.

El apoyo a candidatos

Consultado por aquellos parlamentarios oficialistas que han manifestado que no votarán por él y que apoyan un cuarto retiro del 10%, Sichel dijo que “entendiendo la necesidad de mucha gente de hacer este retiro, mientras no se apruebe la reforma de pensión no se puede avanzar en más retiros, y yo creo que es una irresponsabilidad. Y eso vale para los parlamentarios nuestros también, que siguen votando retiros sin aprobar la reforma de pensiones, si es una vergüenza”.

En cuanto a la gobernabilidad con este tipo de figuras díscolas, contestó que “a diferencia de muchos debates adentro, yo voy a respaldar a aquellos parlamentarios que sientan la obligación moral de pensar en el bienestar de la República futura, que sean parte de una coalición que quiera garantizar la gobernabilidad, que no estén pensando siempre en su resultado personal en la próxima elección parlamentaria”.

“Los partidos son los que determinar qué candidatos llevan, pero la señal que yo le he dado a los partidos como independiente es que busquen en la lista estas garantías, si aquí no se trata de sumar parlamentarios. Este no es un equipo de fútbol que diga ganamos cinco-cero porque ganamos cinco parlamentarios, se trata de dar estabilidad a Chile”, dijo.

“No voy a apoyar a aquellos candidatos que finalmente lo que buscan es la figuración personal y no el bienestar colectivo hacia el país”, sentenció.

Revisa la entrevista a continuación: