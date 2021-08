Presidenta del PPD y candidatos al Senado en la R.M.: “Se apostó que en esta madre de todas las batallas pudiese haber renovación completa de los cuadros políticos”

La lista parlamentaria de oposición dejó atrás el nombre Unidad Constituyente y se inscribió en el Servel como Nuevo Pacto Social, incluyendo a la DC, el PPD, el PS, el PR, Ciudadanos, el PL y Nuevo Trato, y dejando atrás al PRO.

La presidenta del PPD, Natalia Piergentili, conversó con “La Mañana Interactiva” de Agricultura y señaló que “desde antes estábamos pensando cambiar el nombre del pacto por una razón sencilla, es que Unidad Constituyente nace como nombre para las elecciones de constituyentes, por lo tanto había que dar un nuevo aire a esta elección y, por cierto, incorporamos al Partido Liberal, a Nuevo Trato, porque tenemos candidata y programa común”.

En cuanto al desconocimiento en algunos de los nombres inscritos para candidatos, dijo que “es muy interesante el ejercicio que estamos haciendo los partidos respecto de renovar nuestros cuadros, de agradecer quienes nos han antecedido, pero de entender que hoy la política requiere una visión novedosa, una visión horizontal, una visión más fresca y que la propia ciudadanía quiere darle oportunidad a rostros distintos para poner en ellos sus confianzas”.

Por ejemplo, “todos los que vamos de candidatos para esta región (Metropolitana) somos bastante desconocidos en términos de la opinión pública, más bien conocidos al interior de nuestros partidos, pero se apostó porque en esta madre de todas las batallas pudiese haber una renovación completa de los cuadros políticos”.

De hecho, Piergentili será candidata a senadora por la capital, pero primero se pensó por otras figuras más conocidas.

“Lo que pasa, y voy a ser bien honesta, mi foco es ser presidenta del PDD y, la verdad, nunca he estado en política pensando en lo que quisiera ser. Efectivamente, Heraldo (Muñoz) como Francisco Vidal dieron un paso al costado, pero también entendiendo que el aporte que ellos han hecho a la política es sustantiva, pero quieren ser aporte desde la segunda línea. Por lo tanto, como presidenta del partido no me quedó más que asumir este desafío, porque los militantes me lo pidieron y porque a través de esta nueva mesa directiva se instala un nuevo proyecto del partido”.

Críticas al PRO

En cuanto al quiebre con el Partido Progresista, luego de que Marco Enríquez-Ominami decidiera lanzar su candidatura presidencial, la presidenta del PPD dijo que “nosotros lamentamos que el PRO haya tomado esta definición porque veníamos trabajando hace largo tiempo con un programa común, candidato común, lista parlamentaria, pero cuando los proyectos personales son más importantes que los proyecto colectivos no hay nada más que hacer”.

“Nosotros quedamos bien sorprendidos, porque el día antes nosotros seguíamos negociando con el PRO, y el PRO seguía en la mesa viendo lo del elenco parlamentario. Por lo tanto, no me parece la manera en que esto se suscitó y tampoco me parece que después de años de esfuerzo por un proyecto de unidad algunos solo quieran su proyecto individual. Finalmente, es legítimo, pero a mí en lo personal y político no me parece“, agregó.