Revolución Democrática aspira a duplicar su participación en el Congreso

El pacto político de izquierda Apruebo Dignidad, conformado por los partidos del Frente Amplio y de Chile Digno, inscribió sus candidaturas al Congreso con miras a otorgar gobernabilidad a lo que sería un futuro gobierno de su abanderado presidencial Gabriel Boric.

En este contexto, la apuesta más ambiciosa del Frente Amplio corre por parte de Revolución Democrática, el partido que posee la bancada más numerosa en el parlamento en la actualidad.

Actualmente, la colectividad está compuesta por seis diputaciones -de las cuales cinco irán a la reelección en esta pasada- y por un senador. Con este escenario previo, desde RD esperan un proceso exitoso y que en noviembre la gran sorpresa sea duplicar aquella cifra con 12 diputaciones y dos senadores, con una lista de candidaturas compuesta en un 62% por mujeres.

Sus apuestas al Congreso Nacional están compuestas tanto por independientes como por militantes orgánicos, que conforman la mayoría. Entre ellos, destacan quienes optarán por la reelección: Catalina Pérez, ex presidenta del colectivo en el distrito 3, Jorge Brito en el distrito 7, Maite Orsini en el 9, Miguel Crispi en el 12 y Marcela Sandoval, quien entró en el cupo de Renato Garín, se postulará en el 14.

También en Revolución Democrática le dieron prioridad a las candidaturas de las elecciones a constituyentes, alcaldías y GORE que tuvieron buen respaldo ciudadano. Entre quienes buscarán una diputación por su buena votación anterior se encuentran las ex candidatas a constituyentes Camila Castillo (D2), Consuelo Veloso (D18), Ericka Ñanco (D23), Daniela Carvacho (D25) y Julio Ñanco (D27). Además se postulan Miguel Concha, ex candidato a alcaldía de Peñalolén que buscará ser diputado en el distrito 11, y Jaime Sáez, ex candidato a GORE quien lo hará en el sureño distrito 26.

También destacan entre las candidaturas a la Cámara la presencia de la ex presidenta Fech Nicole Martínez en el distrito 10, quien buscará tomar el relevo de Giorgio Jackson; Lorena Donaire, fundadora y vocera de Mujeres Modatima en el distrito 6; el independiente, sindicalista y trabajador de la cadena Starbucks, Andrés Giordano, en el distrito 9; y Vanessa Huaiquimilla, quien postuló a constituyente por escaño reservado y que hoy se postula como independiente con cupo RD a diputada por el distrito 24.

Por último, entre las candidaturas al Senado destaca la dupla en la Región Metropolitana, compuesta por el secretario general del colectivo, Sebastián Depolo, y la integrante de la Comisión de Participación Política del partido, Rocío Donoso. Mientras, por la Región del Biobío también llevan la potente candidatura de la socióloga Daniela Dresdner, quien actualmente es la presidenta regional de Revolución Democrática en el territorio.

Agencia Uno