José Antonio Kast por absolución de ME-O: “Aquí no pueden haber personas que estén por sobre la ley”

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, se refirió a la absolución de Marco Enríquez-Ominami (PRO) por el delito de fraude de subvenciones, en el marco del caso OAS.

Sobre este hecho, Kast indicó que “no deja de sorprender que aquí pareciera que hay justicia para uno y no para otros. No hay justicia para las víctimas de La Araucanía, no hay tribunales que investiguen, no hay tribunales que sancionen y cuando hay alguien que si ha incurrido en faltas a la ley, lo absuelven. Es una cosa de no creer“.

“Todos vimos el avión, todos vimos a Marco Enríquez sentado arriba del avión, todos sabemos que el avión es de OAS, pero curiosamente Marco Enriquez no sabía”, declaró.

En este sentido, planteó: ¿Por donde se corta el hilo?, por el asesor, por la persona que suscribió una sociedad que formó otro joven por instrucciones -al parecer- de ellos y el señor Wagner es el responsable de todo y Marco Enríquez-Ominami que usufructuó, utilizó y viajó por Chile junto a la diputada Marisela Santibañez, no tiene nada que ver, qué increíble. Eso es lo que termina cansando a la ciudadanía”.

El candidato del Partido Republicano explicó que recuperar el Estado de Derecho, también es recuperar el ejercicio de la ley, la aplicación de la ley por los tribunales de justicia.

“Aquí no pueden haber personas que estén por sobre la Ley, la legislación se aplica a todos, pero lamentablemente a algunos no les llega la sanción y ahí tenemos hoy día a Marco Enriquez-Ominami inscrito como candidato presidencial a pesar de haber estado enjuiciado por mucho tiempo y todo fast track, todo de una manera muy rápida”, manifestó.

“¿Alguien habría pensado que en una semana iba a poder estar inscrito como candidato presidencial y al día siguiente estar liberado de las sanciones?”, consultó, agregando que “creo que los chilenos estarían muy contentos si la justicia funcionara tan rápido para las otras causas judiciales y criminales que tenemos hoy día en Chile”.

El único candidato de derecha se comprometió a que cuando sea Presidente “serán reabiertas todas las causas, todo tiene que ser investigado, las platas de la política que llegaron a distintos lugares y ahí también no deja de sorprender que en todos estos años nunca se investigaran los aportes financieros a la campaña de Michelle Bachelet que era evidente que estaban ahí o alguien se ha olvidado de la factura número uno de una empresa por 300 millones de pesos emitidos a la campaña de Michelle Bachelet o la otra factura enorme, la número dos también por muchos millones de pesos emitida al partido socialista?.

“Nosotros queremos que todas esas cosas se investiguen, pero que se investiguen de verdad, que no haya un manto que cubra todas estas situaciones, que cuando se descubra no tengamos sentencias absolutorias para personas que todos sabemos que usaron los bienes que no podían usar, porque eran de empresas extranjeras y eso está prohibido en Chile”, sentenció Kast.