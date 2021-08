Juan Luis Castro oficializó candidatura al Senado por la región de O´Higgins

Juan Luis Castro oficializó su candidatura al Senado por la región de O’Higgins, el actual integrante de la Comisión de Salud de la Cámara agradeció al Partido Socialista (PS) por la confianza que depositaron en él.

A través de un video publicado en las redes sociales, Castro, comenzó agradeciendo al “Partido Socialista y a toda la región de O’Higgins, por la confianza que están depositando en mí, para que sea su representante en el senado”.

El ahora candidato, continuó diciendo que se esforzará porque “porque Chile cambió, y nuestra región también”, agregando que en estas condiciones “se requieren liderazgos que, de verdad y en profundidad, asuman causas como el medio ambiente, la falta de agua, la Salud, y todas las desigualdades que nuestro país todavía tiene y no han sido asumidas”.

Finalmente, el socialista añadió que “con toda la confianza que existe en el país asumo enorgullecido el desafío de representar a la Región de O’Higgins, esta tarea es ardua y la haré con el máximo esfuerzo posible y de manera colectiva con todos quienes me acompañan, y me seguirán acompañando”.