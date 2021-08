Van Rysselberghe respalda a Sichel en no apoyar candidaturas populistas: “Nuestro sector se está transformando en una montonera”

La senadora Jacqueline Van Rysselberghe (UDI) postulará nuevamente al Senado, esta vez por la Región de Ñuble.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, explicó que “mi postulación anterior fue por la circunscripción 12, que contempla parte de la Región del Biobío y gran parte de la Región de Ñuble, por lo tanto hoy día soy tan senadora de ambas regiones”.

Al momento de esta respostulación, “decidí hacerlo por Ñuble, porque la gente me lo pidió y porque creo que soy la mejor opción para mantener la senaturía de la UDI en manos del partido”.

En ese contexto, y hablando de las candidaturas, consultada qué le parece la posición que tomó el candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Sichel, de no apoyar a los candidatos de su sector que busquen “figuración personal y no el bienestar colectivo”, dijo estar de acuerdo.

“A mí me parece increíblemente bueno, porque yo creo que nuestro sector se está transformando en una montonera. Creo que acá no puedes instrumentalizar tanto la política de manera de terminar transformándote en una especie de travestista político, en donde sales electo por un sector que defiende ciertas ideas y finalmente terminas actuando por populismo, por miedo a la funa, por tratar de buscar el aplauso fácil de los matinales… terminas actuando como la gente de izquierda. Eso desvirtúa y desacreditada y no solo la política, sino que desdibuja además a nuestro sector”, dijo.

Aunque Sichel provenga de un mundo de centro, la parlamentaria dijo que “podemos tener opiniones diferentes en algunos temas, que es completamente legitimo, pero que representa y defiende de los valores de una sociedad libre y que, por lo tanto, a mí me interesa que el equipo de parlamentarios que lo acompañe vaya en esa misma dirección y aquellos que no, que van a ir en dirección del populismo. Me parece estupendo que Sebastián Sichel diga que no son tan bienvenidos”.

La decisión de llevar a un condenado como candidato: “Lo encuentro complejo”

Van Rysselberghe también se refirió a la inscripción de Pedro Velásquez como candidato al Senado al interior del pacto Chile Podemos Más, quien fue condenado por fraude al fisco e inhabilitado de ejercer como alcalde.

“Yo lo de Pedro Velásquez, coincido con Sichel, lo encuentro complejo, porque una cosa en política siempre está expuesto a que te acusen de algo, pero una cosa es que te acusen y que te investiguen y que tú puedas demostrar la inocencia, a otra que condenen”, dijo.

“Eso es bastante más complejo. Yo soy bien cauta cuando alguien acusa a alguien, porque en este país, últimamente, todo el mundo se dedica a acusar a los demás, y en muchos casos son acusaciones irresponsables, pero yo sí creo que tenemos un Estado de Derecho, por lo tanto cuando los tribunales se pronuncian, por algo es“, agregó.

Sin conocer los detalles del caso, la política reiteró que “sí creo que es complejo llevar a alguien que fue condenado, pero por otro lado y partiendo de la premisa que, a lo mejor, hubiera dependido de mí, no estoy muy clara que lo hubiera llevado“.

Eso sí, precisó que “también creo que hay que tener cierto respeto por la gente, porque por algo la gente lo votará”.

Sin embargo, reiteró que “es complejo ante la imagen pública a lo menos llevar a alguien que fue condenado”.

