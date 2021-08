ME-O descarta que su candidatura sea un “negocio personal”: “No es divertido ser candidato, usted ya ve las consecuencias”

Un día después de ser absuelto por el delito de fraude de subvenciones en el marco del caso OAS, Marco Enríquez-Ominami fue entrevistado por “La Mañana Interactiva” de Agricultura y respondió a quienes dicen que sus candidaturas presidenciales son un negocio.

“Fue una investigación gigantesca, con gran publicidad y terminó como anuncié el día que comenzó la denuncia de diputados como Rojo Edwards, Paulina Núñez, Gonzalo Fuenzalida. Terminó como dije, que era una denuncia política, que no tenía asidero y terminó como dije: absuelto“, dijo el candidato del PRO.

Estos siete años de investigación dijo que dejaron “enormes cicatrices, gigantescas, camino con cicatrices hace muchos años, con mucho dolor, pero vamos adelante, viene más”.

Aunque hay fiscales que trabajan bien, dijo que en su caso hubo “imprecisiones, falta de rigor, no estaban presentados los elementos en el el juicio, claro, porque no existían, la fiscalía no los pudo inventar, habría cometido un delito mintiendo”.

En ese sentido, afirmó que “nadie me devolverá nunca estos siete años en que fui arrastrado por el barro, pero ahora para adelante, a construir un nuevo Chile”.

En cuanto a su exasesor Cristián Warner, que sí fue condenado por delitos tributarios, aseguró que “Cristián Warner es un hombre decente y el mismo tribunal reconoció que las facturas emitidas en mi campaña eran verdaderas y que había trabajado”.

En el juicio se “estimó que Warner no fue capaz de demostrar sus trabajaos a la empresa OAS y queda un tribunal superior, y demostrará su inocencia”, aseguró.

Cuarta vez candidato presidencial: “Cómo va a ser un negocio”

ME-O es candidato presidencial por cuarta vez. ¿Por qué de nuevo? “Creo que la esperanza de un cambio de la constituyente está amenazada por Sichel que hay que ir a pelear. No es divertido ser candidato, usted ya ve las consecuencias. Leí ayer en la portada de La Segunda, el mismo día en que me absuelven, la noticia era que las campañas para mí eran un ‘negocio personal’, no de plata sino que un negocio político”, respondió.

“Es increíble la mala leche del diario, o sea salgo absuelto y la portada es ‘Marco, lo disfruta’. Tengo dos hijas. No, no lo disfruté. No, no se disfrutan las campañas, hay que estar dispuesto a mucho“, agregó.

“Cómo va haber un negocio, no sabe lo mal que se pasa, los riesgos que se corren. Usted es candidato y puede terminar siete años perseguido por una fiscalía por razones políticas, hay un riesgo enorme. No veo cuál es el negocio. Se pasa bien mal, fíjese, bien, bien, mal. No es ningún chiste ser candidato, ninguno. Para algunos será muy honroso, pero no, nada, es una batalla muy dura”, señaló el político.

Revisa la entrevista a continuación: