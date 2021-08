Senador Pizarro por reunión con Jorge Abbott: “No hay ninguna situación ni anómala o extraña”

Tras una reunión protocolar en La Moneda con la nueva presidenta del Senado, Ximena Rincón y con el Presidente Sebastián Piñera, el actual vicepresidente del Senado, Jorge Pizarro, se refirió a las palabras del Fiscal Nacional, Jorge Abbott, quien reconoció que sostuvo una reunión con él, en medio de la investigación del caso SQM.

En ese sentido, el legislador democratacristiano aclaró que en primera instancia que la Corte de Apelaciones “rechazó categóricamente la petición de desafuero del Ministerio Público y lo hizo porque no había antecedentes, quedó claramente demostrado, por lo tanto, que no había merito”.

Y lo segundo que indicó que fue sobreseído total y absolutamente por los tribunales de justicia y también frente al planteamiento que hizo el Tribunal Constitucional. En esa línea, Pizarro aclaró al Fiscal Nacional que “no hay ninguna causa, ni situación pendiente en ninguna instancia judicial“.

“Parece que él (Jorge Abbott) se equivocó anoche, porque hizo mención como que había algo en la Corte Suprema, le quiero decir que hace más de dos años y medio que esa situación quedó resuelta”, puntualizó. Ante la consulta si era ético sostener la reunión, dijo que en ese momento no estaba en nada.

“Fue él el que pidió la entrevista y lo hizo en cuanto yo era jefe de la bancada de la Democracia Cristiana, así que no hay ninguna situación ni anómala o extraña. Tanto es así, que el propio fiscal reconoce que después ellos se querellaron, o sea buscaron desaforarme para acusarme”, manifestó.

“Le vuelvo a decir que la Corte de Apelaciones, de manera categórica -prácticamente casi unánime- les dije que no había merito ni causa, por lo tanto, no había ninguna posibilidad que se me encausara“, recalcó.

En tanto, en el caso de su hijo Sebastián, explicó que hace más de un año y medio, y “después de cuatro años de investigación, en que no había ningún avance de ningún tipo, y que la corte había rechazado la petición de desafuero en contra mía”. Ante esto, expresó que “lo que correspondía que el Ministerio Público le hubiera dado el mismo trato que a otros, dando por cerrada la investigación”.

“Él voluntariamente tuvo que renunciar a ir al juicio oral, por lo cual se generó esa salida alternativa, porque hizo eso, ese famoso juicio oral todavía no comienza, lleva más de seis años en investigación y el juicio oral todavía no comienza”, dijo.