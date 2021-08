Ximena Rincón: “Las ayudas sociales no pueden ser eternas, no hay presupuesto que lo resista”

Este viernes en La Mañana Interactiva de Agricultura estuvo la nueva presidenta del Senado, Ximena Rincón, quien conversó sobre su nuevo cargo, el Ingreso Familiar de Emergencia Universal y sobre el proyecto que busca un cuarto retiro de los fondos previsionales.

La senadora democratacristiana recientemente asumió como la nueva titular de la Cámara Alta, reemplazando a su par Yasna Provoste, quien renunció tras triunfar en la Consulta Ciudadana del conglomerado que representa.

En ese sentido, dijo que “no es fácil una responsabilidad de esta naturaleza” y que debido a la importancia del cargo, “nadie podría atribuirlo como un premio de consuelo“. Junto a esto, dijo que para ella es importante el veto que se instaló, “uno como candidata presidencial, otro para asumir este cargo”.

Ante la decisión de la Democracia Cristiana a que bajara su candidatura presidencial, catalogo aquel hecho como impresentable. “Yo lo que hice es poner mi cargo a cargo a disipación de la junta nacional de mi partido, para que ellos decidieran“, dijo.

“Yo lo lamento, porque estas las discusiones políticas de fondo que hay que darse, y que espero en algún minuto -después de la elección presidencial por cierto- podamos hace como ejercicio político de mi partido y los de coalición. Fue un capítulo muy duro y espero que nunca mas nadie lo viva en el país”, remarcó la legisladora por la Región del Maule.

Sobre un cuarto retiro del 10% de los fondos previsionales, Rincón respondió que estará atenta a la discusión que se de en la Cámara de Diputados.

“Supongo también van a poner encima de la mesa las exigencias del gobierno. Desde el punto de vista de cómo ayudar a quienes no han podido reinsertarse en el mundo del trabajo. Ahora hay que observar y escuchar“, agregó.

En esa línea, sobre el Ingreso Familiar de Emergencia Universal (IFE Universal) destacó la extensión del beneficio, pero fue enfática que esto no “basta y ni alcana con aquello“. Para Rincón se debe ir retirando poco a poco “en la medida que vayamos insertando a la gente en el mundo del trabajo y vayamos garantizando las recontrataciones”.

“Las ayudas sociales no pueden ser permanentes, sino que tiene que haber es un impulso fuerte en la economía que permita trabajos dignos y bien remunerados. No podemos tener dignidad sino no son autónomas los hombres y mujeres de nuestro país“, enfatizó.

En ese marco, volvió a remarcar que “las ayudas sociales no pueden ser eternas, no hay presupuesto que lo resista. Va a llegar un minuto en que no va haber mas forma de mantener este IFE Universal, sino hemos hecho este transito a la recontratación“.

Revisa la entrevista completa aquí: