Diego Ancalao vinculó a la UDI con firmas adulteradas: “Había un grupo de personas infiltradas”

El ex candidato presidencial de la Lista del Pueblo, Diego Ancalao, abordó el rechazo de su candidatura presidencial por parte del Servicio Electoral en conversación con el programa Mesa Central de Canal 13.

Es necesario recordar que el Servel aseguró durante la jornada del jueves que hay más de 23.000 patrocinios validados por una notario fallecido.

Respecto al problema, Ancalao señaló: “Este es un acto arbitrario e ilegal porque genera una condena a alguien. Se viola el principio de bilateralidad de audiencia. Yo no tuve la posibilidad de responder. Recién el viernes nos notificaron al resolución del Servel de manera legal”.

“Nuestra abogada ha hecho las investigaciones adecuadas y sabemos dos cosas. La gente a cargo de la recolección de firmas, actuó de muy buena fe y creyó en una notaría donde se dice que el notario no existía y la notaría tampoco. Y lo otro, es que había un grupo de personas infiltradas que obedecía a este tipo de trabajo. Porque nuestra abogada ha encontrado un sinnúmero de documentos legales de junio, en el banco BCI e instituciones públicas y privadas, que tienen trámites en esa notaría inexistente”, agregó.

Por otra parte, señaló: “Entonces, nuestra pregunta es ¿Cómo hay gente que hace trámites en una notaría que es inexistente? Todo esto es muy raro. Las personas que hicieron este trabajo, no solo perjudican mi candidatura, sino que también ataca directamente a los independientes, a la Lista del Pueblo y a la Convención Constitucional”.

En la entrevista, Ancalao vinculó a la Unión Demócrata Independiente (UDI) con la notaria suplente cuestionada e incluso con el Servel.

“Acabamos de descubrir que la notaria que subrogó a este notario fallecido, el esposo de ella es abogado de gente de la UDI, y el presidente del tribunal del Servel es del mismo partido político, entonces uno lo ve desde afuera como un intento de perjudicar. Es claro el ataque”, aseguró.

Finalmente, el ex candidato señaló que presentará una querella contra quienes juntaron las firmas. “Son personas que conocí durante la campaña, los vimos como voluntarios. De la buena fe no tienes por qué desconfiar. No los hemos podido ubicar y por eso vamos a presentar la querella”, cerró.